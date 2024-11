Le secteur automobile européen est dans un entre-deux compliqué marqué par le retrait progressif des motorisations électriques et l'évolution vers l'électrique à marche forcée puisque l'Europe prévoit d'imposer ce type de motorisation à tous les véhicules neufs d'ici 2035.

Les difficultés de transformation de l'outil industriel, le prix encore élevé des véhicules électriques européens et la concurrence féroce des constructeurs chinois, même avec des taxes douanières relevées, font du succès sur le marché une équation complexe.

A l'heure où les ventes de véhicules électriques restent positives mais ralentissent et où certains sites de production ferment, faute de demande, et alors que des sanctions pour les volumes de gaz à effet de serre émis par les flottes de véhicules thermiques font peser une menace financière sur certains constructeurs, les stratégies sont forcément en cours de révision.

La Volkswagen ID.2 toujours programmée pour fin 2025

Un véhicule électrique moins onéreux facilitera-t-il enfin l'adoption de masse nécessaire pour installer totalement les véhicules électriques dans le paysage ? Certains constructeurs l'espèrent. Citroën et Renault ont commencé à mener des offensives pour occuper le segment de prix de 20 000 à 25 000 € et d'autres devraient les rejoindre.

Le constructeur allemand Volkswagen compte faire lui aussi cavalier seul avec le modèle VW ID.2 dérivé du concept ID.2All présenté début 2023. Le véhicule électrique pourra être proposé à moins de 25 000 € et reste programmé dans la roadmap du constructeur pour fin 2025 ou début 2026.

Comme Renault, Volkswagen compte bien convoquer ses gloires passées du thermique pour assurer la transition, notamment en reprenant des éléments de design de la Golf et de la Polo.

ID.2 mais aussi des versions SUV compact et GTI

Au site Autocar, le responsable du design de Volkswagen indique que le futur véhicule reprendra des éléments iconiques des véhicules passés, avec par exemple des planches d'instruments Classic et Vintage venant de la Beetle et de la Golf et plaqués sur les écrans numériques modernes de la future ID.2.

Cette dernière profitera de la nouvelle plate-forme MEB Entry et le véhicule sera également décliné en version SUV compact avec une première apparition pour le salon de l'Auto de Munich en septembre 2025. Une variante GTI sportive est également au programme.

A plus long terme, Volkswagen veut continuer de descendre en gamme avec un modèle VW ID.1 qui pourrait être proposé à 20 000 €. A défaut d'une alliance avec Renault, qui prépare de son côté une Twingo électrique sur la même grille tarifaire, le constructeur fera finalement cavalier seul sur ce terrain à la fois glissant à cause de ses marges faibles mais aussi conquérant pour générer du volume.