Annoncée comme la citadine électrique accessible de Volkswagen, le futur modèle ID.Polo pourrait décevoir à son lancement. Un retard dans la production de batteries LFP repousse la version de base à 25 000 €, laissant la place à des modèles plus onéreux.

Le constructeur allemand Volkswagen a placé de grands espoirs dans sa future gamme de véhicules électriques d'entrée de gamme, avec en tête de file l'ID.Polo.

Promise à un prix de départ inférieur à 25 000 €, elle devait incarner la démocratisation de l'électrique en Europe et répondre directement à des concurrentes comme la Renault 5. Cependant, le difficile marché automobile européen semble avoir rattrapé cette stratégie ambitieuse.

Un lancement en deux temps qui change la donne

L'information, initialement rapportée par le journal allemand Handelsblatt, a été confirmée par des sources internes : le modèle de base, celui à 25 000 euros, ne sera probablement pas disponible au lancement prévu au printemps prochain.

Les premières versions de la Polo électrique qui arriveront en concession seront les finitions supérieures, dont le tarif devrait aisément dépasser la barre des 30 000 euros.

La cause de ce contretemps est purement industrielle et localisée sur un composant clé : un manque de disponibilité des batteries LFP (lithium-fer-phosphate) destinées à la version d'entrée de gamme.

Selon les estimations relayées par les concessionnaires, il faudrait s'attendre à un retard estimé entre six et neuf mois avant de voir apparaître le modèle le plus abordable sur le marché.

Quelles caractéristiques pour l'ID. Polo ?

La gamme de l'ID.Polo se dessine autour de plusieurs motorisations. La version d'entrée de gamme retardée s'appuie sur un moteur de 85 kW (114 ch) et une batterie LFP de 37 kWh.

C'est donc la version plus puissante de 155 kW (208 ch) qui ouvrira le bal, équipée d'une batterie NMC (nickel-manganèse-cobalt) de 52 kWh, lui conférant une autonomie de 450 kilomètres WLTP.

Cette déclinaison sera la première à être livrée, transformant de fait une voiture électrique pensée pour le grand public en un modèle initialement plus exclusif.

Techniquement, toutes les variantes reposeront sur la plateforme MEB+ et seront exclusivement en traction avant grâce à la nouvelle unité de motorisation AP290.

Avec ses 4,05 mètres de long, l'ID.Polo affiche des dimensions quasi identiques à son homologue thermique, mais promet une meilleure habitabilité grâce à l'architecture électrique.

Malgré un poids de 1 512 kilogrammes, soit près de 370 kg de plus que la version essence, les premiers retours évoquent un véhicule particulièrement réussi et polyvalent.

Un pari risqué face à une concurrence affûtée

Ce lancement décalé prive Volkswagen de son principal argument de vente : un prix d'appel agressif. Sur un segment où la guerre des tarifs fait rage, cette situation pourrait s'avérer délicate.

La concurrence, notamment la Renault 5, mais aussi une vague de constructeurs chinois et coréens, est déjà solidement positionnée avec des offres compétitives et immédiatement disponibles. Le risque est de voir une partie de la clientèle potentielle se détourner vers d'autres modèles.

Dès lors, une question cruciale reste en suspens : la réputation et la qualité de fabrication de Volkswagen suffiront-elles à convaincre les acheteurs de patienter ou de payer plus cher ?

Le constructeur devra corriger rapidement cette trajectoire pour ne pas laisser le champ libre à ses rivaux directs. Les prochaines étapes, notamment la révélation de l'intérieur en janvier, seront déterminantes pour maintenir l'intérêt du public.