Après le concept ID.2All qui préfigure la voiture électrique à 25 000 € attendue en 2026, le constructeur Volkswagen annonce le modèle ID.Every1 qui prépare l'arrivée d'une VW ID.1 qui se positionnera cette fois sur le créneau tarifaire des 20 000 euros pour 2027.

Tandis que Renault prépare sa Twingo en version électrique et une future Dacia à bas coût construite en Europe, le constructeur allemand dévoile sa stratégie s'appuyant sur une nouvelle plate-forme roulante électrique modulaire MEB à traction et un système de bord repensé et hautement personnalisable.

Le concept ID.Every1 s'appuie sur la base stylistique de la Up! que la VW ID.1 viendra directement remplacer avec des choix de design propres aux récents modèles électriques de la marque.

VW ID.Every1, la solution à la problématique du prix de l'électrique ?

A l'avant, on trouve des phares carrés expressifs aux extrêmités d'une bande noire au-dessus d'un bouclier large barrré de feux de jour verticaux, repris à l'arrière avec des optiques également carrées et un logo Volkswagen lumineux.

Jantes de 19 pouces, petit becquet, carrosserie légèrement profilée, le concept sait se montrer séduisant et il reste à voir ce qu'il en restera sur le modèle de série.

A l'intérieur, l'habitacle de la citadine veut rester spacieux et dégagé avec un style épuré, un volant ovale riche en commandes devant un panneau d'instruments numériques et un écran de bord central.

Le concept ID.Every1 promet de pouvoir accueillir jusqu'à 5 passagers malgré ses dimensions compactes, en plus d'un volume de coffre de 305 litres plus conséquent que le modèle Up!.

La nouvelle plate-forme MEB s'appuie sur une motorisation électrique installée à l'avant du véhicule et utilisant un nouveau moteur de 70 kW / 95 cv, avec une vitesse de pointe de 130 km/h et un autonomie d'au moins 250 kilomètres.

Volkswagen ne précise pas quel type de batterie sera embarquée. L'option des batteries LFP (Lithium Fer Phosphate) semble la plus probable au regard des performances et du prix attendus.

Dans la tourmente des événements mondiaux

Le constructeur annonce une commercialisation de la version de série pour 2027 avec un tarif de départ de 20 000 €, après la VW ID.2 prévue en 2026 qui débutera pour sa part à moins de 25 000 €.

Il faudra parvenir à faire oublier les déboires des premières générations ID.3 et ID.4 et réussir à convaincre face à la concurrence des constructeurs chinois profitant de prix bas mais aussi aux concurrents comme Renault bien décidés à s'inviter sur le segment des véhicules électriques à 20 000 €.

Et tout ceci dans un contexte économique compliqué, entre ralentissement de l'intérêt pour les voitures électriques, hausse des taxes douanières américaines et incertitudes géopolitiques qui n'incitent pas à l'achat insouciant de voitures.