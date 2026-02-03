Waymo, l'unité de voitures autonomes d'Alphabet, officialise une levée de fonds de 16 milliards de dollars. Cette opération financière propulse sa valorisation à 126 milliards de dollars, presque trois fois plus que celle enregistrée en 2024.

Pour transformer les opérations de Waymo

Waymo a déjà triplé son volume annuel en 2025 pour atteindre 15 millions de trajets, dépassant les 20 millions de courses depuis sa création et assurant 400 000 trajets hebdomadaires dans six grandes métropoles américaines.

Selon ses co-PDG, Tekedra Mawakana et Dmitri Dolgov, l'entreprise ne cherche plus à " prouver un concept ", mais à " déployer une réalité commerciale ". Les fonds serviront à étendre la flotte de Wyamo et ses équipes pour répondre à une demande mondiale.

L'objectif affiché pour 2026 est de s'implanter dans une vingtaine de nouvelles villes, dont à l'international avec des lancements prévus à Tokyo et Londres.

La sécurité comme argument de Waymo

La confiance des investisseurs repose en grande partie sur les performances de sécurité de Waymo, qui met en avant une " sécurité statistiquement supérieure à la conduite humaine ".

Waymo affirme avoir atteint une réduction de 90 % des accidents entraînant des blessures graves sur presque 205 millions de kilomètres parcourus en autonomie complète.

Cependant, cette expansion s'accompagne d'une surveillance accrue. La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) a ouvert plusieurs enquêtes, notamment après qu'un véhicule Waymo a heurté un enfant en Californie et suite à des signalements de dépassements illégaux de bus scolaires.

Une concurrence émergente sur les terres de Waymo

Bien que Waymo soit l'un des rares opérateurs aux États-Unis à proposer un service de robotaxis payant sans chauffeur de sécurité, la concurrence s'intensifie. Zoox, l'unité d'Amazon, propose déjà des trajets gratuits au public dans des zones ciblées, tandis que Tesla d'Elon Musk a fait des robotaxis une priorité stratégique.