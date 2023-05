L'application Waze est fort pratique pour planifier les itinéraires en tenant compte des conditions réelles du trafic (bouchons, accidents, travaux...) et elle n'a cessé de gagner en ergonomie et en fiabilité grâce à son rapprochement avec Google.

Et justement, à l'occasion de l'événement Google I/O 2023, plusieurs nouveautés importantes ont été annoncées pour le service. La plus importante concerne son intégration à bord des voitures utilisant l'environnement Android Automotive pour leur système de bord.

Cela va permettre d'utiliser pleinement le service Waze à partir de l'écran de bord des véhicules, sans avoir à utiliser son smartphone, contrairement à l'affichage via Android Auto relayant les informations d'un smartphone sur la console de bord.

Plus besoin de smartphone...dans certains véhicules

Avec Android Automotive, Waze deviendra une application autonome dans le système de bord et utilisant les ressources de la voiture pour fonctionner et fournir les informations routières.

Ce n'est qu'une demi-surprise, certains constructeurs comme Renault ayant déjà annoncé cette intégration dans leurs modèles de dernière génération comme la Megane E-Tech et le modèle Austral Hybrid, et cela prépare surtout le futur, quand cette technologie sera plus répandue.

Les véhicules compatibles Android Automotive sont un peu plus nombreux aux Etats-Unis et surtout, ils sont essentiellement à motorisation électrique. Ce qui amène à la deuxième grande annonce de Waze au Google I/O.

Les bornes de recharge électrique plus visibles

Elle concerne la prise en charge d'informations actualisées par la communauté Waze sur les bornes de charge électrique à proximité des itinéraires. Cette fonction est disponible depuis le mois de mars 2023 sur l'application mobile et se retrouvera aussi sur l'écran de bord avec l'environnement Android Auto, ce qui devrait faciliter la vie des conducteurs de véhicules électriques et renforcer l'utilisation du service.

Waze indique travailler avec les développeurs pour améliorer la base d'informations sur les bornes de charge et signale que, "au cours des prochains mois, les conducteurs verront un plus grand nombre de stations de recharge dans leur région, vérifiées par la communauté Waze en France".

L'entreprise revendique une base de 20 millions d'utilisateurs actifs par mois en France qui contribuent à améliorer les informations et alertes affichées en temps réel par le service.