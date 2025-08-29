Un mail envoyé par Waze le 27 août a fait l'effet d'une bombe, puis d'une douche froide, pour des millions d'automobilistes français. L'application de navigation de Google annonçait fièrement le déploiement d'une fonctionnalité très attendue : un système d'icônes détaillées pour chaque type de radar. Malheureusement, la joie fut de courte durée. En raison d'une législation stricte, la France est la grande oubliée de cette mise à jour.

Quelles sont ces nouvelles icônes et que permettent-elles ?

La grande nouveauté de Waze est l'introduction de 12 icônes distinctes pour en finir avec les avertissements génériques. Les conducteurs peuvent désormais savoir précisément à quoi s'attendre :

Radar de vitesse

Radar de feu rouge

Radar de stop

Radar de voie de bus ou de covoiturage

Contrôle de l'utilisation du téléphone

Radar sonore

Et même les contrôles de ceinture ou de distance de sécurité.

L'objectif est clair : permettre aux automobilistes d'anticiper la nature exacte du contrôle et d'adapter leur conduite en conséquence, et non plus seulement de ralentir brutalement face à un danger non identifié.

Pourquoi la France est-elle privée de cette fonctionnalité ?

La raison est simple et tient en un mot : la législation. Un décret datant du 3 janvier 2012 interdit formellement sur le territoire français de signaler la position exacte et le type des dispositifs de contrôle de vitesse. Seul le signalement de "zones de danger", sans plus de précision, reste autorisé.

L'argument officiel des pouvoirs publics est d'éviter les freinages brusques juste avant un radar, un comportement jugé dangereux. Cette approche vise à inciter à une prudence plus globale sur une portion de route, plutôt qu'à un respect ponctuel du code de la route.

Comment cette exception française est-elle perçue ?

Cette réglementation place la France dans une position quasi unique en Europe et suscite l'incompréhension de nombreux conducteurs. Chez nos voisins allemands, espagnols ou italiens, des applications comme Google Maps ou Apple Plans affichent les radars fixes sans que cela ne pose de problème de sécurité routière. Cette transparence est même souvent perçue comme un outil de prévention efficace, incitant à une modération durable de la vitesse.

En France, cette interdiction a donné naissance à un système D bien connu des habitués de Waze : pour signaler un radar fixe, la communauté signale un "contrôle de police" fictif. Une méthode de contournement qui illustre l'absurdité de la situation et le décalage entre les outils technologiques disponibles et un cadre légal jugé obsolète par beaucoup.

Foire Aux Questions (FAQ)

Cette fonction de détection détaillée arrivera-t-elle un jour en France ?

C'est très peu probable. Pour que Waze puisse déployer ces icônes en France, il faudrait une modification du décret de 2012, ce qui ne semble absolument pas à l'ordre du jour. Les utilisateurs français devront donc continuer à se contenter des "zones de danger".

Est-il illégal d'utiliser Waze en France ?

Non, l'utilisation de Waze est parfaitement légale en France. L'application respecte la loi en vigueur en ne fournissant que des signalements de "zones de danger" sur le territoire, et non la position précise des radars, contrairement à ce qu'elle fait dans d'autres pays.

Les autres nouveautés annoncées par Waze sont-elles disponibles ?

Oui, les autres améliorations, comme la personnalisation des itinéraires, sont bien disponibles pour les utilisateurs français. Cependant, elles sont considérées comme moins marquantes que la fonctionnalité de détection des radars.