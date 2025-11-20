C'est un changement que l'on attendait depuis des mois. Meta a officiellement lancé le déploiement de l'interopérabilité sur son application phare en Europe.

Concrètement, cela signifie la fin des barrières étanches : vous pourrez bientôt lire et répondre à des messages venant d'applications tierces sans jamais quitter votre interface habituelle, une obligation légale qui devient enfin une réalité technique après des mois de tests.

Pourquoi ce revirement soudain de stratégie ?

Ce n'est pas vraiment un choix, mais une contrainte réglementaire. Sous la pression du Digital Markets Act (DMA), Meta est obligé d'ouvrir ses portes. En tant que "contrôleur d'accès" incontournable, l'entreprise ne peut plus verrouiller ses utilisateurs dans un écosystème fermé.

Elle doit permettre à la concurrence de se connecter à ses infrastructures, tant que ces tiers respectent les normes de sécurité drastiques imposées, notamment le chiffrement de bout en bout.

Avec qui pourrez-vous discuter concrètement ?

Pour l'instant, le démarrage est timide au sein de l'Union européenne. Les premiers partenaires confirmés ne sont pas les ténors du marché, mais des services plus confidentiels comme Birdychat (pour les pros) et Haiket.

Les géants comme Signal ou Telegram n'ont pas encore annoncé leur intention de se greffer au système. L'utilisateur aura le choix d'activer cette fonction via les paramètres et pourra décider de mélanger ces messages ou de les garder dans un dossier séparé.

Quelles sont les limites de cette ouverture ?

L'expérience ne sera pas totale dès le premier jour sur WhatsApp. Si l'échange de textes, photos, vidéos et fichiers vocaux est prévu immédiatement, les fonctionnalités avancées comme les appels et les conversations de groupe arriveront bien plus tard, probablement vers 2027.

Meta joue la carte de la prudence technique et sécuritaire, insistant sur le fait que l'intégration doit se faire sans compromettre la vie privée des utilisateurs.

Foire Aux Questions (FAQ)

Est-ce que cette fonction est obligatoire ?

Non, c'est une fonctionnalité "opt-in". Vous devrez volontairement activer l'option "discussions avec des tiers" dans les paramètres de l'application. Si vous ne faites rien, votre messagerie restera fermée comme aujourd'hui.

Puis-je envoyer des messages à Signal ou Telegram ?

Théoriquement oui, mais seulement si ces applications décident de signer l'accord d'interopérabilité avec Meta. Pour l'instant, seules Birdychat et Haiket sont officiellement annoncées comme partenaires compatibles.

La sécurité de mes messages est-elle garantie ?

Oui. Meta exige que les applications tierces utilisent le protocole de chiffrement Signal (ou un équivalent validé) pour garantir que les messages restent chiffrés de bout en bout, exactement comme les échanges classiques.