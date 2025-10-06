C'est une évolution attendue par des millions de personnes. WhatsApp, qui a toujours reposé sur le numéro de téléphone comme identifiant principal, s'apprête à revoir sa copie. L'arrivée imminente des noms d'utilisateur va profondément changer la manière dont nous interagissons, en ajoutant une couche de protection essentielle à notre vie privée. Fini le partage obligatoire de son numéro dans les groupes de discussion.

Pourquoi un système de réservation est-il crucial ?

L'idée maîtresse derrière cette réservation est simple : garantir l'équité. Le déploiement de nouvelles fonctionnalités majeures se fait toujours progressivement. Sans un tel système, les premiers servis, notamment les bêta-testeurs, auraient pu s'approprier les identifiants les plus populaires avant que le grand public n'y ait accès.

En permettant de sécuriser un pseudo en amont, WhatsApp s'assure que tout le monde part sur un pied d'égalité et prépare un lancement plus fluide pour cette fonction de confidentialité.

Paramètres de compte WhatsApp avec la fonction de réservation de pseudo.

Crédits : WABetaInfo

Concrètement, comment fonctionnera cette nouvelle option ?

Le mécanisme de réservation permettra de choisir et de verrouiller son identifiant unique avant même que la fonctionnalité des noms d’utilisateurs soit active sur son compte. Mais la protection ne s'arrête pas là. WhatsApp a prévu une barrière supplémentaire pour éviter les contacts indésirables.

Une « clé d'utilisateur », associée à votre pseudo, pourra être activée. Pour vous contacter via votre nom d'utilisateur, une personne devra non seulement connaître ce dernier, mais aussi saisir cette clé spécifique. Une double vérification qui empêchera les recherches et les ajouts à l'aveugle.

Quelle est la prochaine étape et comment s'y préparer ?

Cette phase de réservation devrait être déployée plus rapidement et à plus grande échelle que la fonctionnalité complète. Pour les utilisateurs, la meilleure préparation consiste donc à garder leur application à jour et, potentiellement, à réfléchir dès maintenant au pseudo idéal.