Après l'introduction d'une nouvelle interface, de l'intelligence artificielle, d'une fonctionnalité Communautés ou encore des passkeys sur iOS, WhatsApp préparerait une nouvelle option qui, une fois activée, permettra de réinitialiser le compteur de messages non lus. Selon WABetaInfo, cette fonctionnalité a été découverte dans la version beta 2.24.11.13 de la messagerie sur Android.

Dans cette version beta, une nouvelle option est apparue dans les paramètres de notifications de l’application. Intitulée "Effacer les non lus", elle permet de remettre à zéro le compteur de messages non lus chaque fois que l’on ouvre l'application.

Crédits : WABetaInfo



Cette nouveauté permettrait aux utilisateurs de donner la priorité aux messages importants et d'éviter d'être submergés par des messages non lus et des notifications, ce qui pourrait être particulièrement utile pour les conversations de groupe.