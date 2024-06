" Nous suspendons temporairement le déploiement de Windows 11 en version 24H2 sur le canal Release Preview. Nous reprendrons le déploiement dans les semaines à venir ", indique Microsoft dans une mise à jour d'un billet de blog.

Depuis le mois dernier, la version 24H2 de Windows 11 est proposée aux Windows Insiders. Cette avant-première a lieu dans un canal de diffusion qui précède le déploiement à grande échelle et accueille généralement des versions abouties.

Microsoft n'explicite pas le pourquoi de la pause et un seul petit bug est référencé. Par ailleurs, les images ISO de Windows 11 24H2 (Release Preview) sont toujours disponibles au téléchargement. Mystère…

La faute à Recall ?

Un indice est peut-être du côté de modifications apportées à la fonctionnalité Recall qui doit faire ses débuts le 18 juin, avec la première vague d'ordinateurs Copilot+ PC équipés de puces Snapdragon X Series de Qualcomm. Elle était activable dans la Release Preview de Windows 11 24H2.

Face à des inquiétudes de confidentialité et de sécurité, Microsoft a expliqué que l'enregistrement d'instantanés par Recall sera entièrement optionnel (opt-in). Le choix sera recueilli lors de la configuration. Si l'option n'est pas sélectionnée, il n'y aura pas d'activation par défaut de Recall. Par ailleurs, l'authentification Windows Hello est nécessaire et d'autres protections ont dû être ajoutées.

Recall est une nouvelle manière de retrouver rapidement quelque chose qui a déjà été vu sur le PC, via une frise chronologique ou une description en langage naturel. Le système d'exploitation prend régulièrement des instantanés. Les images sont chiffrées, stockées et analysées en local grâce à des capacités d'IA de l'appareil pour en comprendre le contexte.