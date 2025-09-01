Microsoft a orchestré une double sortie qui a de quoi surprendre : la mise à jour annuelle Windows 11 25H2 est désormais disponible en test, en même temps qu'une nouvelle mise à jour cumulative pour la version actuelle, la 24H2 (estampillée KB5064081). Si vous vous attendiez à un flot de nouveautés avec la 25H2, détrompez-vous. La véritable mise à niveau, c'est la KB5064081 qui la contient. La version 25H2, elle, se contente d'appuyer sur le bouton "On".

Qu'est-ce que Windows 11 25H2 change vraiment ?

Pour la plupart des utilisateurs, quasiment rien de visible. La version 25H2 est ce que Microsoft appelle un "enablement package" (eKB), ou paquet d'activation. Concrètement, cela signifie que les versions 24H2 et 25H2 partagent la même base de code et les mêmes fonctionnalités. Ces dernières ont été livrées au fil des mises à jour précédentes, mais restaient "dormantes". La 25H2 ne fait que les activer officiellement.

Les seuls changements notables sont techniques et concernent surtout les administrateurs IT : on note le retrait de deux outils vieillissants (PowerShell 2.0 et WMIC) et la possibilité pour les entreprises de supprimer plus facilement les applications préinstallées.

Quelles sont les vraies nouveautés de la mise à jour KB5064081 ?

C'est ici que se trouvent les améliorations concrètes pour les utilisateurs de la version 24H2. Cette mise à jour optionnelle peaufine de nombreux aspects du système :

Améliorations IA : L'assistant Recall se dote d'une nouvelle page d'accueil personnalisée pour retrouver plus vite ses activités. Des tutoriels sont aussi ajoutés à la fonction "Click to do".

L'assistant se dote d'une nouvelle page d'accueil personnalisée pour retrouver plus vite ses activités. Des tutoriels sont aussi ajoutés à la fonction "Click to do". Interface utilisateur : Les widgets de l'écran de verrouillage deviennent enfin personnalisables (taille, position). L'interface de Windows Hello a été modernisée pour un look plus épuré.

Les widgets de l'écran de verrouillage deviennent enfin personnalisables (taille, position). L'interface de Windows Hello a été modernisée pour un look plus épuré. Barre des tâches : C'est le grand retour d'une fonction réclamée : il est de nouveau possible d'afficher les secondes sur l'horloge du centre de notifications.

C'est le grand retour d'une fonction réclamée : il est de nouveau possible d'afficher les secondes sur l'horloge du centre de notifications. Paramètres : L'application continue d'intégrer des éléments du vieux Panneau de configuration. Pour les PC équipés d'une puce NPU, une nouvelle section permet de gérer quelles applications peuvent utiliser les modèles d'IA générative.

Comment installer ces mises à jour et quels sont les risques ?

Pour passer à la version 25H2, il faut être inscrit au programme Windows Insider sur le canal "Release Preview" et lancer une recherche manuelle. L'installation est alors très rapide. Pour obtenir la mise à jour KB5064081, il suffit d'activer l'option "Obtenir les dernières mises à jour dès qu'elles sont disponibles" dans Windows Update.

Attention, le téléchargement est volumineux car il inclut les modèles d'IA, même pour les PC non compatibles. Microsoft signale également quelques bugs connus, notamment un qui peut affecter la qualité du streaming sur des logiciels comme OBS Studio.

Foire Aux Questions (FAQ)

Dois-je me précipiter pour installer la version 25H2 ?

Non, ce n'est pas une urgence. Pour l'instant, elle est en préversion. De plus, comme elle n'apporte pas de fonctionnalités exclusives par rapport à une version 24H2 à jour, vous ne manquerez rien en attendant son déploiement général plus tard dans l'année.

Pourquoi Microsoft utilise-t-il cette méthode de "paquet d'activation" ?

Cette méthode permet à Microsoft de simplifier le processus de mise à jour annuelle. En utilisant une base de code commune, le passage d'une version à l'autre est beaucoup plus rapide (un simple redémarrage) et moins risqué, car les fonctionnalités ont déjà été testées progressivement sur la version précédente.

Toutes les nouvelles fonctionnalités de la KB5064081 sont-elles disponibles immédiatement ?

Non, Microsoft précise que le déploiement de ces nouveautés est progressif. Même après avoir installé la mise à jour, il est possible que certaines fonctions n'apparaissent que plusieurs jours ou semaines plus tard sur votre machine.