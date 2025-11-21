Vous avez l'impression que votre carte graphique fatigue depuis l'installation des derniers correctifs Windows 11 d'octobre ou novembre ? Rassurez-vous, votre matériel n'est pas en cause. Le coupable est logiciel et vient directement de Redmond.

Les versions 24H2 et 25H2 du système d'exploitation semblent digérer difficilement certaines interactions avec la pile graphique, provoquant des ralentissements inexplicables sur les gros titres du moment. Heureusement, l'équipe verte n'a pas attendu le feu vert de Windows pour proposer un patch salvateur.

Pourquoi Windows 11 a-t-il décidé de brider votre PC ?

Le problème trouve sa source dans les mises à jour cumulatives récentes, notamment la KB5066835. Ce correctif de Windows 11, censé améliorer la sécurité et la stabilité, a eu l'effet inverse pour les gamers.

Il a introduit une modification subtile dans la gestion des ressources graphiques qui entre en conflit direct avec les drivers existants, plombant littéralement les performances en jeu. C'est le genre de "dommage collatéral" qui agace prodigieusement la communauté, d'autant que le souci persiste depuis plusieurs semaines sans correctif natif via Windows Update.

Comment NVIDIA a-t-il pris les devants pour corriger le tir ?

Face au silence relatif de Microsoft, NVIDIA a décidé de contourner le problème en publiant un correctif maison. Le constructeur a mis en ligne un "hotfix", une version spéciale de ses drivers estampillée 581.94, spécifiquement codée pour neutraliser le conflit avec la dernière mouture de l'OS.

Ce n'est pas la première fois que le fabricant de cartes graphiques doit jouer les pompiers de service pour compenser les errances d'une mise à jour système, prouvant une nouvelle fois sa réactivité face à la grogne des joueurs.

Faut-il installer cette rustine ou attendre le correctif officiel ?

Si vous êtes touché par ces baisses de framerate, n'attendez pas : téléchargez ce pilote bêta dès maintenant. Attention toutefois, comme il s'agit d'un correctif d'urgence (hotfix), il n'est pas proposé automatiquement dans l'application GeForce Experience.

Il faut aller le chercher manuellement sur le site du support NVIDIA. Pour les plus patients qui ne rencontrent pas de bugs majeurs, ce correctif sera intégré dans la prochaine version certifiée WHQL, qui devrait arriver sous peu via les canaux classiques.

Foire Aux Questions (FAQ)

Comment savoir si je suis concerné par ce bug ?

Si vous avez noté une baisse soudaine et inexpliquée de vos FPS (images par seconde) ou des micro-saccades dans vos jeux habituels depuis mi-octobre, et que vous êtes sous Windows 11 24H2 ou 25H2, vous êtes probablement victime de ce conflit logiciel.

Le correctif fonctionne-t-il pour les cartes AMD ?

Non, ce correctif 581.94 est exclusif aux cartes graphiques NVIDIA GeForce. Si vous rencontrez des soucis similaires avec une carte AMD, il faudra attendre un patch officiel de Microsoft ou une mise à jour des pilotes Radeon.

Est-ce risqué d'installer un pilote "Hotfix" ?

Le risque est minime, mais existant. Ces pilotes subissent moins de tests de certification que les versions "Game Ready" classiques. Ils sont stables pour l'usage courant, mais sont destinés en priorité à ceux qui subissent le bug de plein fouet.