Microsoft continue de tisser la toile de son intelligence artificielle au cœur de Windows 11. Dans les dernières versions de test du système, une nouvelle fonctionnalité fait son apparition : un bouton "Partager avec Copilot" qui surgit directement au survol des applications dans la barre des tâches.

Le géant de Redmond force ainsi l'intégration de son IA en la rendant plus accessible, quitte à devenir envahissant.

Comment fonctionne ce nouveau partage d'écran avec Copilot ?

L'idée est de simplifier radicalement l'utilisation de Copilot Vision, la fonction d'analyse d'image de l'IA. Concrètement, en passant la souris sur l'icône d'une application ouverte dans la barre des tâches, une nouvelle option "Partager avec Copilot" apparaît à côté de la miniature de la fenêtre.

Un clic suffit pour envoyer une capture de cette fenêtre à l'assistant, qui peut alors l'analyser, en extraire des informations, répondre à des questions sur son contenu ou même proposer des tutoriels. Plus besoin d'ouvrir Copilot manuellement pour lui soumettre une image.

Quelle autre nouveauté IA est intégrée ?

En parallèle, Microsoft déploie un outil de traduction à la volée. Sur les PC compatibles (Copilot+ PC), une simple combinaison de touches (Touche Windows + clic sur le pavé tactile) permet de sélectionner du texte à l'écran.

Si celui-ci est dans une langue étrangère, une suggestion de traduction apparaît instantanément. Le texte est alors envoyé à Copilot qui se charge de le traduire directement dans l'interface, rendant la barrière de la langue presque invisible lors de la navigation ou de la lecture de documents.

Microsoft ne va-t-il pas trop loin avec tous ces boutons ?

C'est la question que beaucoup d'utilisateurs se posent. Entre le bouton dans la barre des tâches, celui sur les nouveaux claviers, et les intégrations dans des applications comme Paint ou le Bloc-notes, Copilot est partout.

Cette omniprésence est une stratégie assumée pour ancrer l'IA dans les habitudes. Cependant, Microsoft semble conscient du risque de saturation. La firme de Redmond précise qu'elle ne fait qu'"expérimenter" cette nouvelle capacité dans la barre des tâches. Il n'est donc pas impossible qu'elle disparaisse si les retours des testeurs du programme Windows Insider sont négatifs.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand ces fonctionnalités seront-elles disponibles pour tout le monde ?

Ces nouveautés sont actuellement en phase de test dans les canaux Dev et Beta du programme Windows Insider. Si les retours sont concluants, elles devraient être déployées pour l'ensemble des utilisateurs de Windows 11 dans les prochains mois.

Le partage d'écran avec Copilot Vision fonctionnera-t-il en France ?

Pour le moment, la fonctionnalité Copilot Vision est officiellement limitée aux États-Unis. Par conséquent, il est probable que cette nouvelle intégration dans la barre des tâches ne soit pas immédiatement disponible pour les utilisateurs en dehors du territoire américain lors de son déploiement initial.

Faut-il un PC spécifique pour profiter de ces nouveautés ?

La fonction de partage d'écran via la barre des tâches devrait être accessible à tous les utilisateurs de Windows 11. En revanche, la nouvelle fonctionnalité de traduction de texte à la volée est, pour l'instant, réservée aux "Copilot+ PC", des ordinateurs équipés de puces neuronales (NPU) spécifiques pour accélérer les tâches d'IA.