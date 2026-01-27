C'est un véritable fiasco technique pour Microsoft en ce début d'année. Le Patch Tuesday de janvier 2026, censé apporter des correctifs de sécurité, a introduit une série de problèmes critiques, dont le plus grave empêche purement et simplement certains ordinateurs de fonctionner.

Après des correctifs d'urgence qui n'ont fait qu'aggraver la situation pour certains, la firme de Redmond a dû reconnaître l'existence d'un bug bloquant le démarrage des machines concernées.

Quel est ce nouveau bug qui paralyse les ordinateurs ?

Le problème le plus dramatique signalé est un échec total au démarrage. Après l'installation des derniers correctifs, des utilisateurs se retrouvent face à un "écran noir de la mort" affichant le code d'arrêt "UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME". À ce stade, le système est incapable de se lancer, et un simple redémarrage ne résout rien. Ce bug critique affecte principalement les machines physiques tournant sous les versions 24H2 et 25H2 de Windows 11.

Microsoft a officiellement communiqué sur le sujet, indiquant avoir reçu un "nombre limité de signalements". L'entreprise confirme mener l'enquête mais n'a, pour l'heure, proposé aucun correctif automatique ni solution de contournement simple. Les utilisateurs sont donc livrés à eux-mêmes pour retrouver l'accès à leur bureau.

Une série noire pour le Patch Tuesday de janvier ?

Ce blocage au démarrage est le point culminant d'une cascade de dysfonctionnements. Avant même ce problème majeur, la mise à jour de janvier pour Windows 11 avait déjà provoqué des pannes en série : impossibilité de mettre le PC en veille sur les configurations utilisant le mode veille S3, conflits avec des webcams USB, connexions Bureau à distance interrompues et un Explorateur de fichiers devenu instable, générant des fichiers fantômes.

Des applications cloud comme Outlook, Dropbox et OneDrive sont également devenues inutilisables pour de nombreux usagers. Face à la grogne, Microsoft a déployé deux patchs d'urgence (KB5077744 et KB5078127), mais ceux-ci n'ont pas résolu tous les maux et semblent même être à l'origine du nouveau bug de démarrage. En attendant une solution pérenne, la seule recommandation de la firme reste le système D : l'arrêt complet plutôt que la mise en veille.

Comment réparer un PC Windows 11 qui ne démarre plus ?

Si votre ordinateur est bloqué, la seule issue est une désinstallation manuelle de la mise à jour fautive depuis l'environnement de récupération Windows (WinRE). La procédure, bien que technique, est la seule voie de salut confirmée. Elle consiste à forcer l'extinction de la machine à trois reprises pendant le démarrage pour accéder au menu de réparation automatique.

Une fois dans les options avancées, il faut sélectionner "Désinstaller les mises à jour" puis "Désinstaller la dernière mise à jour de qualité". L'opération peut nécessiter le mot de passe de votre compte ou votre clé de récupération BitLocker. Si l'accès à WinRE est impossible par cette méthode, l'utilisation d'une clé USB d'installation de Windows 11 permet également d'accéder aux outils de dépannage pour réparer le PC.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quelles sont les versions de Windows 11 les plus touchées ?

Le bug critique empêchant le démarrage affecte principalement les utilisateurs des versions 24H2 et 25H2 de Windows 11. D'autres problèmes, comme l'impossibilité d'éteindre l'ordinateur, ont également été signalés sur la version 23H2.

Microsoft a-t-il proposé un correctif officiel ?

Pas encore pour le problème de démarrage "UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME". Microsoft a confirmé être en phase d'investigation. Pour les autres bugs, deux patchs d'urgence ont été déployés, mais leur efficacité est très limitée et ils pourraient être la cause du nouveau problème.

La désinstallation de la mise à jour est-elle sans risque ?

C'est la seule solution fonctionnelle actuellement. Bien qu'elle nécessite une manipulation dans les menus de récupération du système, elle est relativement sûre. Il est toutefois conseillé de s'assurer d'avoir sa clé de récupération BitLocker à portée de main si cette fonction de chiffrement est activée sur votre disque dur.