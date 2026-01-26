L'application Téléphone, installée par défaut sur la majorité des smartphones Android et en particulier les Pixel, est au cœur d'une polémique inquiétante. Une de ses fonctionnalités, baptisée « Take a Message », censée simplifier la gestion des appels manqués, se révèle être une porte ouverte sur la vie privée de ses utilisateurs. Plusieurs témoignages, notamment sur la plateforme Reddit, font état d'un dysfonctionnement où l'appelant peut entendre tout ce qui se passe autour du téléphone de la personne appelée.

Comment cette faille de confidentialité fonctionne-t-elle exactement ?

La fonction « Take a Message », déployée sur les Pixel 4 et modèles plus récents dans certains pays comme les États-Unis ou le Royaume-Uni, est conçue pour être un assistant intelligent. Lorsqu'un appel est manqué ou refusé, elle invite l'interlocuteur à laisser un message vocal tout en offrant une transcription en direct à l'utilisateur, lui permettant de décider s'il doit finalement répondre.

C'est précisément là que le bug survient. Au lieu de simplement enregistrer le message de l'appelant, le système active le micro de l'appareil de l'utilisateur appelé. L'appelant peut alors entendre distinctement les conversations ou les bruits ambiants, comme si l'appel avait été décroché, mais de manière totalement unilatérale. L'utilisateur, de son côté, n'entend rien et pense avoir simplement ignoré l'appel.

Quels appareils sont concernés et quelle est la réaction de Google ?

Les premiers signalements de ce dysfonctionnement remontent à plusieurs mois, avec des témoignages d'utilisateurs de Pixel 5, Pixel 4a et même de Pixel 10. Bien que le problème ne semble pas généralisé, sa nature est suffisamment préoccupante pour alerter la communauté. Des utilisateurs ont même remarqué l'activation de l'indicateur de confidentialité du microphone, le fameux point vert, au moment où la fonction se déclenchait anormalement.

Face à ces remontées de plus en plus nombreuses, un porte-parole de l'entreprise a confirmé que la situation était prise au sérieux. Il a sobrement déclaré que les équipes « sont au courant de ces rapports et enquêtent activement ». Pour l'instant, aucune solution définitive n'a été communiquée publiquement, mais une enquête est officiellement en cours pour identifier l'origine exacte du problème.

Comment se protéger en attendant un correctif ?

La seule solution fiable à ce jour est de désactiver manuellement la fonctionnalité. Il suffit pour cela de se rendre dans les paramètres de l'application Téléphone de Google, de chercher l'option « Take a Message » et de la désactiver via l'interrupteur. Le principal problème est que cette option serait activée par défaut sur certains appareils, exposant les utilisateurs sans qu'ils en aient conscience.

Pour les utilisateurs en France, la bonne nouvelle est que cette fonctionnalité n'a pas encore été déployée sur le territoire. Le bug est pour l'instant circonscrit aux États-Unis, au Royaume-Uni, à l'Irlande et à l'Australie. La vigilance reste cependant de mise en cas de déploiement futur de cette option dans l'Hexagone.