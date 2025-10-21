L'emblématique Paint poursuit sa mue. Loin de l'outil de dessin basique de ses débuts, le logiciel de Windows 11 continue de s'enrichir de fonctionnalités d'intelligence artificielle.

Après l'intégration de Cocreator, Microsoft teste actuellement deux nouvelles options qui lorgnent ouvertement du côté de la concurrence : la création automatique de courtes animations et un outil d'édition d'images générative, similaire à ce que propose Google.

Comment fonctionne la nouvelle fonction d'animation par IA ?

Microsoft pousse encore plus loin l'intégration de l'intelligence artificielle dans ses applications natives de Windows 11. La première nouveauté majeure pour Paint est une fonction "Animate". Le concept est d'une simplicité déconcertante : vous ouvrez n'importe quelle image ou même un simple croquis, vous cliquez sur le bouton "Animer", et l'IA se charge de le transformer en un court clip animé au format GIF.





Il n'y a pas de prompt à rédiger ; l'IA interprète l'image et décide seule de l'animation à générer. Les premiers tests montrent des résultats encore très expérimentaux et parfois aléatoires. Si une image d'orage donne un résultat convaincant, une tentative avec un dessin de Pikachu a produit une animation jugée "bizarre" par les premiers testeurs.

Qu'est-ce que l'édition générative "Generative Edit" ?

La seconde nouveauté, baptisée "Generative Edit", s'inspire très clairement de ce que propose Google avec son outil "Magic Editor" (surnommé Nano Banana) ou Adobe avec le Remplissage Génératif de Photoshop. Elle permet de modifier en profondeur une image en décrivant simplement l'action à réaliser dans un champ de texte.





Par exemple, les testeurs ont réussi à prendre une image d'une banane sur un fond blanc et à demander à l'IA de transformer l'arrière-plan en une "jungle de fruits", avec un résultat très concluant. Cette fonctionnalité ouvre la porte à des retouches complexes, jusqu'ici réservées à des logiciels professionnels, directement depuis Paint.

Comment peut-on tester ces nouvelles fonctionnalités ?

Pour l'instant, ces nouveautés sont réservées à un cercle restreint d'utilisateurs via un nouveau programme expérimental : les Windows AI Labs. Contrairement au programme Windows Insider, il n'est pas nécessaire d'installer une version bêta de Windows pour y accéder. Il s'agit d'un programme "opt-in" (sur invitation) directement depuis l'application Paint, pour les utilisateurs qui souhaitent tester en avant-première les futures fonctions d'IA.





Ce programme, qui débute avec Paint, devrait s'étendre à l'avenir à d'autres applications natives de Windows 11, comme l'application Photos.

Foire Aux Questions (FAQ)

Ces fonctionnalités sont-elles disponibles pour tous ?

Non, pas pour le moment. Elles sont en cours de test au sein du programme Windows AI Labs, qui est accessible uniquement sur invitation pour un nombre limité d'utilisateurs de Windows 11. Microsoft n'a pas donné de date pour un déploiement à grande échelle.

L'IA qui crée les animations est-elle Sora d'OpenAI ?

Non. Selon les premières informations, Microsoft utiliserait un modèle d'intelligence artificielle développé en interne pour cette fonctionnalité d'animation, et non un modèle tiers comme Sora.

Paint va-t-il devenir aussi puissant que Photoshop ?

Non, ce n'est pas l'objectif. Même avec ces ajouts d'IA, Paint reste un outil grand public axé sur la simplicité. Il intègre des fonctionnalités puissantes, mais ne vise pas à remplacer la complexité et la profondeur d'un logiciel professionnel comme Adobe Photoshop.