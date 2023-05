La semaine dernière, Microsoft a annoncé l'arrivée prochaine pour Windows 11 du support natif de formats d'archive supplémentaires. Un ajout en s'appuyant sur la bibliothèque libarchive du projet open source de même nom.

Ce support natif à venir comprend notamment rar, tar, 7-zip et gz. " Vous pouvez désormais améliorer les performances de la fonctionnalité d'archivage lors de la compression sur Windows ", a indiqué Microsoft.

L'annonce du groupe de Redmond a rapidement interrogé sur le devenir de solutions tierces, et en particulier WinRAR avec sa licence commerciale pimentée de la fameuse période d'essai gratuit pendant 40 jours.

Entre espoir et inquiétude pour WinRAR

Le site Neowin a obtenu une réaction d'une porte-parole de la société win.rar GmbH (basée en Allemagne) qui détient et met à jour le logiciel WinRAR. Elle souligne qu'il a fallu presque 30 ans à Microsoft pour implémenter le support des fichiers RAR dans Windows et évoque à ce titre une surprise.

" Nous sommes honorés de la décision de Microsoft. Nous espérons que cela rendra la compression RAR encore plus populaire et plus accessible aux utilisateurs qui ne sont pas familiers avec WinRAR. " Reste que l'espoir est légitimement teinté d'inquiétude.

" Nous sommes une petite entreprise et Microsoft est une grande entreprise internationale de plusieurs milliards de dollars avec beaucoup de pouvoir. […] Nous espérons qu'il y a suffisamment de personnes qui continuerons à soutenir un petit éditeur de logiciels comme nous, pour que nous puissions continuer à développer WinRAR pendant encore longtemps. "

La création de fichiers en 2024 pour Windows 11

La situation touche d'autres petits éditeurs. Son évolution dépendra également de la manière dont Microsoft mettra en œuvre le support natif dans Windows 11 et l'utilisation avec l'Explorateur de fichiers. win.rar GmbH aura peut-être une carte à jouer à ce niveau.

C'est pour septembre que Microsoft a prévu de déployer à grande échelle la possibilité d'ouvrir des fichiers RAR (et d'autres) dans l'Explorateur de fichiers de Windows 11. Pour la création de fichiers dans ces formats de compression, ce sera en 2024.

En attendant 2024 et sauf remaniement de ce calendrier, WinRAR aura toujours une utilité pour créer des fichiers RAR.