Alors que Microsoft reste muet sur Windows 12, se concentrant sur les mises à jour de Windows 11, l'impatience grandit.

Contrairement aux habituelles maquettes vidéo, un groupe de développeurs sud-coréens a mis en ligne un véritable concept interactif. Ce projet, disponible sur GitHub, permet de "tester" une vision du futur OS.

Qu'est-ce que ce concept interactif ?

Il faut être clair : ce n'est pas un système d'exploitation fonctionnel. Vous ne lancerez pas vos applications dessus. C'est une démo technique très poussée, codée en HTML, CSS et JavaScript.

Son grand atout est d'être accessible depuis n'importe quel navigateur web. C'est la première fois qu'un concept va plus loin que la simple vidéo.

À quoi ressemble cette version de Windows 12 ?

Le design est très épuré, s'inspirant ouvertement de macOS. Les développeurs ont imaginé une interface avec une barre des tâches flottante, centrée au milieu de l'écran. L'esthétique est moderne, joue sur des dégradés subtils et la transparence.

On y trouve aussi des fonctionnalités attendues, comme un bouton dédié pour basculer rapidement entre le mode clair et le mode sombre, une fonctionnalité que Windows 11 a récemment intégrée. Le tout peut être directement testé ici.

L'IA est-elle au centre du projet ?

Absolument. Le concept reflète la stratégie actuelle de Microsoft. Un bouton dédié à Copilot est visible, permettant de lancer l'assistant IA.

C'est une vision logique, car l'IA est un pilier central du futur de Windows, malgré le rejet d'une partie des utilisateurs.

Foire Aux Questions (FAQ)

Peut-on vraiment installer Windows 12 ?

Non. Il s'agit d'une démo web, un concept visuel et interactif. Ce n'est pas le vrai système d'exploitation de Microsoft.

Où puis-je tester cette démo ?

Le projet est hébergé sur GitHub et accessible directement depuis un navigateur web, de préférence sur un ordinateur de bureau car il n'est pas adapté aux écrans mobiles.

Ce concept est-il officiel ?

Absolument pas. C'est un projet "fan-made" créé par des développeurs sud-coréens, basé sur les tendances graphiques actuelles (type macOS) et la stratégie IA de Microsoft (Copilot).