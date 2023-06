Dans le cadre de la procédure en justice entre la FTC et Microsoft pour le rachat d'Activision Blizzard, un document transmis porte sur la situation et l'activité du groupe de Redmond. Il s'agit d'une présentation interne de Microsoft datant de juin 2022.

Plusieurs passages sont caviardés, mais la présentation dévoile la stratégie de Microsoft en matière de jeux vidéo et dans d'autres domaines. Une page fait notamment mention d'une opportunité à long terme dans l'espace dit " Modern Live " de Microsoft pour les consommateurs.

Pour Microsoft, cette vie moderne pour le grand public se conjugue avec la migration croissante de Windows 11 (et plus généralement Windows) dans le cloud. La puissance du cloud est alliée à des services améliorés et alimentés par l'IA.

Windows 365 adapté aux particuliers ?

Le transfert dans le cloud de Windows s'appuie sur Windows 365 qui est actuellement cantonné aux entreprises et professionnels. Microsoft met en avant la possibilité d'un système d'exploitation Windows complet diffusé (streaming) depuis le cloud et disponible sur n'importe quel appareil.

Windows 365 a été introduit en 2021 par Microsoft comme un service cloud et une solution de type Desktop as a Service. En se basant sur la solution de virtualisation Azure Virtual Desktop, c'est un PC Cloud pour Windows 11 (ou Windows 10) sur tout appareil via le navigateur web ou l'application Remote Desktop.

Il s'agirait donc d'aller plus loin en visant les particuliers… et un abonnement Windows payant ? Selon Windows Central, Microsoft a déjà dans ses cartons l'idée d'un abonnement Windows 365 Famille.

L'IA d'abord pour Windows

Un Windows complet dans le cloud est également susceptible d'entrer dans la stratégie de Microsoft autour du développement de ses propres puces ARM. Cela faciliterait les choses pour le groupe de Redmond qui a l'obsession de concurrencer le Chromebook.

Lors de sa conférence Build en mai dernier, Microsoft a en tout cas surtout mis l'accent sur des fonctionnalités et outils d'IA avec Windows, dont l'arrivée de Windows Copilot dans Windows 11, et en déclarant que l'IA réinvente tout sur Windows.