La stratégie Apple Silicon est presque complètement déployée au sein des gammes de produits de la firme de Cupertino et il ne reste guère que le Mac Pro à ne pas avoir encore franchi le pas d'une version ARM.

Cela a de quoi inquiéter la concurrence alors que le segment des PC portables ARM est en train de décoller et pourrait représenter une bonne part du marché dans quelques années.

Microsoft s'en inquiète sans doute, ses efforts pour proposer un environnement Windows sur architecture ARM n'ayant pas encore payé malgré un partenariat avec le groupe Qualcomm, spécialiste des puces ARM mobiles et qui commence à proposer des variations tournées vers les PC.

Avec Windows 12, le groupe de Redmond pourrait aller plus loin dans cette stratégie en développant ses propres puces ARM optimisées pour son futur système d'exploitation.

Des offres d'emploi qui trahissent les intentions

C'est du moins ce qui semble ressortir d'une série d'offres d'emploi repérées par Windows Latest et retirées depuis cherchant des spécialistes des SoC ARM pour une équipe Microsoft Silicon Team de conception de puces.

S'agit-il seulement de renforcer les moyens pour adapter Windows 12 à l'architecture ARM et rivaliser en performances avec les puces d'Apple ou bien Microsoft cherche-t-elle à concevoir ses propres processeurs ARM dédiés ?

L'objectif n'est pas clairement indiqué mais ce ne serait pas la première fois que la firme de Redmond prépare ses propres variantes, comme le rappelle l'existence des puces Microsoft SQ1 et SQ2 des produits Surface.

L'IA au coeur de Windows 12

Il ne s'agirait peut-être pas de créer une puce ARM de A à Z mais d'intégrer des composantes spécifiques à un processeur ARM de référence fourni par un acteur comme Qualcomm, par exemple, pour doper les performances de Windows 12.

Et sans immense surprise, une bonne place sera faite à l'intelligence artificielle au sein de la prochaine évolution de l'OS de Microsoft. Elle est déjà présente dans le moteur de recherche Bing et les outils Office et on devrait la retrouver aux commandes de différentes fonctions de Windows 12.

Windows Latest évoque également une grande modularité de l'interface et des fonctions de Windows afin de permettre une adaptation à de nombreux appareils très distincts (petite ou grande taille, avec ou sans affichage tactile, écran pliable ou fixe...).