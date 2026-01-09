Le studio MachineGames, fraîchement acclamé pour son travail sur Indiana Jones et le Cercle Ancien, ne compte visiblement pas se reposer sur ses lauriers. Selon plusieurs informations croisées et jugées très fiables, l'équipe suédoise serait déjà de retour sur son premier amour : la franchise d'action brutale et narrative qui a fait sa renommée. Le projet d'un troisième opus, suite directe de Wolfenstein II: The New Colossus, semble aujourd'hui plus concret que jamais.

Pourquoi cette rumeur est-elle si crédible ?

L'information n'émane pas d'un forum obscur. Elle provient de sources très sérieuses, comme Windows Central et Kotaku, dont les informations sur l'écosystème Xbox sont souvent corroborées. Le journaliste Jez Corden, en particulier, a évoqué le projet, donnant un poids considérable à cette fuite. C'est le genre de fumée qui cache rarement un simple feu de paille dans l'industrie.

De plus, le studio lui-même n'a jamais caché son intention de boucler l'arc narratif de B.J. Blazkowicz. Les équipes de MachineGames ont toujours présenté leur vision de la licence comme une trilogie qui attendait sa conclusion. Le projet d'un troisième opus, dont le développement serait donc déjà bien entamé, n'est pas une surprise, mais plutôt la confirmation attendue par des millions de fans.

Quel est le rôle de la future série Amazon ?

Bethesda sort d'un succès phénoménal avec l'adaptation de Fallout sur Prime Video, qui a provoqué un regain massif et immédiat des ventes de jeux. Une stratégie transmédia parfaitement huilée que l'éditeur compte bien répliquer pour ses autres licences phares.

Le calcul est simple. Avec une adaptation de Wolfenstein déjà en production, la future série Amazon jouerait un rôle de catalyseur. Lancer un nouveau jeu majeur en parallèle ou juste après sa diffusion créerait une synergie marketing explosive, capable d'attirer à la fois les fans de la première heure et un tout nouveau public découvert via le petit écran.

MachineGames est-il vraiment prêt pour ce retour ?

Le studio suédois a prouvé son immense talent avec les excellents The New Order et The New Colossus, qui ont redéfini le FPS narratif moderne. Cependant, son héritage n'est pas sans taches : les spin-offs Wolfenstein: Youngblood et le jeu VR Cyberpilot, sortis en 2019, avaient reçu un accueil bien plus mitigé, laissant un goût d'inachevé. La franchise Wolfenstein mérite une conclusion en apothéose.

Mais le récent succès critique d'Indiana Jones a rassuré tout le monde sur la capacité du studio à livrer des expériences de haute volée. Il se murmure même que MachineGames fonctionnerait avec deux équipes distinctes, permettant à une partie du personnel de travailler sur ce projet depuis plusieurs années, pendant que l'autre finalisait les aventures du célèbre archéologue.

Foire Aux Questions (FAQ)

Wolfenstein 3 sera-t-il une suite directe ?

Oui, toutes les informations convergent vers une suite directe de Wolfenstein II: The New Colossus, reprenant l'histoire là où elle s'était arrêtée et visant à conclure la trilogie moderne de B.J. Blazkowicz.

Une date de sortie est-elle évoquée ?

Non, absolument aucune fenêtre de sortie n'a été communiquée par les sources. Compte tenu du développement récent d'Indiana Jones, une sortie en 2026 semble être une hypothèse plausible pour coïncider avec la série, mais cela reste de la pure spéculation.

Quels étaient les derniers jeux Wolfenstein sortis ?

Les derniers titres en date sont Wolfenstein: Youngblood, un spin-off coopératif, et Wolfenstein: Cyberpilot, une expérience en réalité virtuelle. Tous deux sont sortis en 2019 et ont reçu un accueil critique et public très mitigé par rapport aux épisodes principaux.