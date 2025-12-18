Annoncé en 2018, The Elder Scrolls 6 est devenu une véritable arlésienne du jeu vidéo. Une promesse lointaine. Près de sept ans après un simple teaser qui a enflammé la toile, le silence radio a enfin été brisé par plusieurs figures clés du studio lors d'une interview fleuve. Ils lèvent un coin du voile sur l'état d'avancement du successeur du monumental Skyrim, sorti il y a plus d'une décennie.

Quelles sont les dernières nouvelles concrètes sur l'avancement ?

C'est Todd Howard, visage emblématique du studio, qui a pris la parole pour rassurer. Ou du moins, pour tempérer. Il confirme que le projet avance « vraiment très bien » et que la majorité des équipes est désormais pleinement concentrée sur ce sixième opus. Un signal fort. Mais il calme aussitôt les ardeurs en précisant que le processus de développement sera long.

Le producteur exécutif rappelle que le studio a l'habitude des cycles qui se chevauchent, une méthode de travail bien rodée en interne. Une longue phase de préproduction a permis de solidifier les fondations du projet. « On aimerait aller un peu plus vite, mais c’est un processus qui doit être bien fait », concède-t-il. La qualité avant la vitesse, le message est on ne peut plus clair.

Pourquoi le studio revendique-t-il cette lenteur ?

Pour comprendre cette philosophie, il faut écouter Emil Pagliarulo, le directeur du design. Il n'hésite pas à faire un parallèle avec un autre géant très attendu : GTA 6. Le report du titre de Rockstar est, selon lui, « la chose la plus intelligente qu’ils pouvaient faire ». Une manière de préparer le terrain et de gérer des attentes démesurées.

L'enjeu est simple : les joueurs veulent-ils un jeu sorti trop tôt, incomplet et décevant, ou une expérience mémorable qui marquera sa génération ? Bethesda a choisi son camp. Le studio veut viser l'excellence et prendre tout le temps nécessaire pour peaufiner le jeu et éradiquer les bugs, un reproche récurrent fait à ses productions passées comme Starfield.

Quel impact auront les technologies actuelles sur ce nouvel opus ?

C’est Angela Browder, la directrice du studio, qui apporte la touche d'enthousiasme. Elle souligne le fossé technologique abyssal qui sépare l'ère de Skyrim de celle de The Elder Scrolls 6. Le hardware, les outils de rendu, tout a évolué de manière spectaculaire. « Les possibilités sont folles ! », s'exclame-t-elle, évoquant une excitation palpable au sein des équipes.

Cet élan technologique se traduit par des ambitions créatives et techniques décuplées. Le studio se sent capable de créer un monde qui semblait impossible il y a quelques années. Angela Browder promet une aventure qui sera « vraiment incroyable », un « ensemble infini de possibilités » aussi bien pour les développeurs que pour les joueurs. De quoi faire rêver, en attendant désespérément les premières images.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand The Elder Scrolls 6 a-t-il été annoncé ?

Le jeu a été officiellement annoncé avec un court teaser lors de l'E3 2018. Depuis, les informations concrètes se sont faites extrêmement rares, alimentant de nombreuses spéculations.

Une date de sortie est-elle prévue ?

Non, Bethesda n'a communiqué absolument aucune fenêtre de sortie, même lointaine. Les récentes déclarations confirment que le jeu est encore loin d'être terminé et que le studio ne se précipitera pas.

Sur quelles plateformes le jeu devrait-il sortir ?

Bien que rien ne soit officiellement confirmé, Bethesda étant une propriété de Microsoft, il est quasi certain que The Elder Scrolls 6 sortira sur PC et Xbox Series X|S. Une sortie sur les consoles PlayStation semble très improbable.