Pour accroître les performances de son intelligence artificielle Grok, l'entreprise xAI dirigée par Elon Musk a installé un supercalculateur baptisé Colossus à Memphis qui a rapidement accueilli des dizaines de milliers d'accélérateurs Nvidia H100.

Problème, l'approvisionnement électrique étant insuffisant, il a fallu installer des turbines à gaz d'appoint. Les associations de défense de l'environnement rapidement critiqué cette initiative dans la mesure où cela accentue la pollution de l'agglomération, déjà à des niveaux élevés du fait d'autres activités industrielles.

Des dizaines de turbines à gaz non déclarées

xAI fait des efforts pour sécuriser des approvisionnements électriques des fournisseurs locaux mais elle risque de devoir faire face aux conséquences de l'installation de ces turbines à gaz.

Plus précisément, il lui est reproché d'avoir installé 35 turbines à gaz, loin des 15 exemplaires pour lesquels elle avait fait une demande d'installation temporaire. Certes, l'intelligence artificielle n'attend pas et semble donner droit à toutes les dérogations mais xAI y est peut-être allé un peu fort pour assurer le lancement de Grok 3, la dernière évolution de l'intelligence artificielle.

Il faut dire qu'Elon Musk avait vanté l'installation de 100 000 composants Nvidia H100 en un temps record sur le site pour préparer les prochaines évolutions de Grok et que les accords énergétiques peuvent prendre un temps de validation plus long que l'évolution rapide du marché.

La pollution de l'air de Memphis vs l'essor des performances de Grok

Les 35 turbines fourniraient autant d'électricité que l'un des accords à venir avec un fournisseur local mais l'entreprise n'a donné aucune indication sur le calendrier de retrait des turbines qui émettent donc pour le moment entre 1200 et 2000 tonnes de gaz polluants de types NOx par an et constituent la principale source polluante de la ville.

C'est sur ce point que veulent agir les associations de défense de l'environnement et le Shelby County Health Department, autorité locale, dans la mesure où ces émissions peuvent conduire à l'émergence à et l'aggravation d'affections pulmonaires chroniques.

L'essor des centres de données IA ne fait que commencer et ce type de conflit ou de partage des ressources est amené à se multiplier, d'autant plus qu'ils sont souvent installés en bordure de ville.