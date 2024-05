Le mois de mai a été riche en annonces concernant le renforcement des capacités IA des systèmes développés par OpenAI, avec GPT-4o, et Google qui continue d'enrichir son modèle d'IA Gemini ave le Project Astra.

C'est aussi sans compter Microsoft qui voit dans Copilot+ PC l'avenir de l'ordinateur infusé à l'IA. Pour animer toutes ces intelligences artificielles, la bataille de la puissance de calcul a déjà commencé, faisant le bonheur de Nvidia et de ceux qui arrivent dans son sillage.

Les autres acteurs n'ont pas dit leur dernier mot. Et tandis qu'Anthropic améliore encore son IA Claude passée en version 3, le milliardaire Elon Musk cherche à renforcer sa propre IA Grok conçue par sa startup xAI.

Elon Musk ne veut pas perdre la course à la puissance des IA

Tout en profitant de l'apport des données personnelles fournies par le réseau social X, l'homme d'affaires n'oublie pas que l'intelligence artificielle est aussi une affaire de puissance de traitement des jeux de données.

Préparant la prochaine évolution de Grok, dont il a dit quelques mots ces dernières semaines en affirmant que Grok-2 dépassera les IA actuelles sur quasiment tous les indicateurs, Elon Musk aurait annoncé sa volonté de disposer d'un supercalculateur très puissant dès l'automne 2025, selon le site The Information qui s'appuie sur une déclaration aux investisseurs durant le mois de mai.

Ce supercalculateur pourrait être conçu en partenariat avec Oracle et s'appuierait sur des accélérateurs Nvidia H100 dont les clusters seront quatre fois plus importants que ce qui existe actuellement.

Les nouveaux défis de l'intelligence artificielle

Elon Musk a déjà donné une idée des besoins des futures versions de Grok en indiquant que Grok-2 aura besoin de 20 000 GPUs H100 tandis que Grok-3 nécessitera l'équivalent de 100 000 composants H100, rappelle Reuters.

Le milliardaire ne cache pas son effort pour acheter massivement ces composants malgré la très forte demande des grands groupes comme Microsoft ou Meta qui engrangent de larges volumes en plus de développer leurs propres composants IA.

La querelle avec OpenAI et la publication d'e-mails entre la direction de la startup et Elon Musk a mis au jour plusieurs grands axes stratégiques pour l'IA, de la nécessité de financements pour apporter la puissance de calcul nécessaire à celle de conserver une dimension open source à l'intelligence artificielle. Autant d'éléments qui sont désormais des points litigieux entre l'homme d'affaires et la startup qu'il a contribuée à fonder.

Et pour donner corps à ces ambitions, xAI vient de réaliser une grosse levée de fonds de 6 milliards de dollars, portant sa valorisation à 24 milliards de dollars. C'est encore loin des 100 milliards de dollars d'OpenAI mais cela confirme la course à l'armement qui se joue actuellement dans le domaine de l'IA.