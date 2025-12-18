La nouvelle est tombée, discrètement glissée dans un bilan de fin d'année. Forza Motorsport, le reboot de la célèbre simulation de course Xbox, n'aura plus de mises à jour de contenu majeures. Turn 10 Studios, le développeur historique, a officialisé la fin du support actif du titre sorti en 2023, une décision qui confirme les craintes nées des licenciements massifs survenus quelques mois plus tôt.

Quelle est la nature exacte de cette annonce ?

Dans un billet de blog, le studio a été très clair. "Alors que notre équipe se concentre désormais sur la meilleure expérience possible avec Forza Horizon 6 en 2026, nous ne prévoyons pas d’introduire de nouvelles voitures, de nouveaux circuits, de nouvelles fonctionnalités ni de correctifs réguliers pour Forza Motorsport." C'est une fin de parcours nette et sans bavure pour un jeu qui promettait un suivi sur le long terme.

Le titre n'est pas pour autant mis à mort. Le studio promet de maintenir les serveurs en ligne, d'organiser des événements spéciaux et de réintroduire progressivement l'ensemble du contenu déjà sorti pour le rendre accessible en permanence. Une maigre consolation pour une communauté qui attendait bien plus du retour de la licence phare.

Pourquoi une telle décision a-t-elle été prise ?

Cette annonce n'est pas une surprise. Elle est la conséquence directe d'une situation de plus en plus difficile pour le studio. En juillet dernier, une vague de licenciements a touché près de la moitié des effectifs de Turn 10 Studios, dissolvant de fait l'équipe dédiée au suivi post-lancement du jeu. Il était devenu impossible de continuer à produire du contenu sans développeurs.

De plus, le reboot de 2023 n'a jamais vraiment trouvé son public. Malgré des améliorations techniques, l'accueil fut mitigé, et le titre n'a pas réussi à inverser la tendance face à la popularité écrasante de son cousin arcade, Forza Horizon. Xbox a donc opéré un choix stratégique : concentrer ses forces et ses ressources là où le succès est déjà garanti.

Quel avenir pour la franchise Forza ?

L'avenir immédiat s'écrit avec Forza Horizon 6. Le studio Turn 10 n'est plus le maître d'œuvre, mais devient un studio de soutien pour Playground Games. Le prochain opus, très attendu, se déroulera au Japon et est programmé pour 2026 sur Xbox Series X|S, PC et, bien entendu, le Xbox Game Pass.

Quant à la série Motorsport, son futur est plus qu'incertain. Phil Spencer, le patron de Xbox, a lui-même évoqué une mise en pause, le temps de se focaliser sur des projets plus imminents. La licence n'est pas officiellement enterrée, mais il faudra sans doute patienter de longues années avant de revoir un nouvel opus de la simulation qui a, pendant près de vingt ans, défié Gran Turismo sur son propre terrain.

Foire Aux Questions (FAQ)

Les serveurs de Forza Motorsport vont-ils fermer ?

Non, Turn 10 Studios a confirmé que les serveurs resteront en ligne et actifs. Cela permettra aux joueurs de continuer à accéder aux modes multijoueurs et à leurs garages sans interruption.

Y aura-t-il encore des événements dans le jeu ?

Oui, le studio prévoit de continuer à organiser des événements et des compétitions spéciales. Cependant, ces derniers se baseront sur la réutilisation du contenu déjà existant, qui tournera en boucle.

Le studio Turn 10 ferme-t-il ses portes ?

Non, le studio ne ferme pas. Il a été profondément restructuré et se concentre désormais sur un rôle de co-développement, principalement pour soutenir la production de la série Forza Horizon aux côtés de Playground Games.