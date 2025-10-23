Et si la prochaine Xbox n'était plus vraiment une console, mais un PC de salon surpuissant déguisé ? La frontière entre les deux mondes n'a jamais été aussi fine, et les dernières déclarations de Sarah Bond, la présidente de Xbox, viennent de la dynamiter.

Microsoft prépare bien une nouvelle machine, mais sa philosophie pourrait marquer la fin d'une époque et le début d'une nouvelle ère où les exclusivités de plateformes n'auraient plus cours.

Que nous apprend la patronne de Xbox sur la future console ?

Les indices proviennent directement de Sarah Bond, la patronne de la marque, qui a distillé quelques informations cruciales lors d'un entretien. Elle a confirmé que la prochaine Xbox serait une expérience "haut de gamme et très premium", tout en pointant vers la console portable ROG Xbox Ally X comme une première esquisse de cette vision.

Ce n'est pas un hasard : cette console, fabriquée par Asus en partenariat avec Microsoft, est un véritable PC sous Windows capable de lancer des jeux depuis Steam, l'Epic Games Store ou le PC Game Pass.

La prochaine Xbox sera-t-elle donc un PC de salon ?

C'est l'idée qui se dessine. L'ambition de Microsoft n'est plus de vendre une boîte fermée, mais de faire de Windows la plateforme de jeu numéro un. La prochaine Xbox pourrait donc être une console hybride, un PC de salon optimisé pour le jeu, tournant sous une version de Windows adaptée, et capable de lancer n'importe quel jeu PC, y compris ceux de son concurrent historique, PlayStation, disponibles sur Steam.





Ce serait une rupture totale avec la philosophie du "plug and play" des consoles. L'utilisateur pourrait avoir à jongler avec des lanceurs différents et à ajuster les paramètres graphiques, comme sur un PC. En contrepartie, il aurait accès à une ludothèque quasi infinie.

À quel prix peut-on s'attendre pour une telle machine ?

Le mot "premium" lâché par Sarah Bond n'est pas anodin. Pour faire tourner les jeux PC les plus gourmands en 4K sur un téléviseur, la future Xbox devra embarquer des composants très puissants, développés en partenariat avec AMD. Une telle configuration a un coût.





Si l'on se base sur le prix de la ROG Xbox Ally X, qui avoisine les 900 €, on peut imaginer que cette "console-PC" de salon dépassera allègrement la barre des 1 000 €. Microsoft pourrait cependant réitérer sa stratégie actuelle en proposant plusieurs modèles, avec une version moins puissante et plus abordable, à l'image du couple Xbox Series X et Series S.

Foire Aux Questions (FAQ)

La prochaine Xbox sera-t-elle toujours fabriquée par Microsoft ?

C'est une possibilité, mais pas une certitude. Le partenariat avec Asus pour la ROG Xbox Ally X montre que Microsoft est ouvert à l'idée de confier la fabrication de son matériel à des partenaires. La prochaine Xbox de salon pourrait suivre ce modèle.

Pourra-t-on encore jouer avec un lecteur de disque ?

C'est l'une des grandes inconnues. La tendance est à la dématérialisation, et une console pensée comme un PC pourrait logiquement faire l'impasse sur le lecteur physique. Cependant, Microsoft pourrait conserver cette option sur au moins un modèle pour ne pas se couper d'une partie du marché.

Quelle est la date de sortie de cette nouvelle console Xbox ?

Aucune date n'a été annoncée. La génération actuelle (Xbox Series X|S) étant sortie fin 2020, il est peu probable de voir arriver sa remplaçante avant 2027 ou 2028.