Une enquête menée par la Game Developers Conference (GDC) auprès de plus de 2 300 professionnels du jeu vidéo dresse un portrait sombre pour l'avenir de la Xbox. Seuls 20 % des studios interrogés se disent intéressés par le développement sur les consoles Series X|S. Un chiffre famélique face à une concurrence bien plus attractive, quoique...

Pourquoi la Xbox Series S est-elle devenue un fardeau technique ?

Le premier obstacle est purement matériel. Pour publier un jeu sur Xbox, Microsoft impose une parité de fonctionnalités entre sa puissante Series X et la bien plus modeste Series S. Cette exigence, pensée pour unifier l'écosystème des consoles, est devenue un véritable casse-tête pour les développeurs.

Développer pour la Series S exige des ressources et un temps d'optimisation considérables pour adapter des moteurs de jeu gourmands à une enveloppe technique réduite. L'affaire Baldur's Gate 3, retardé de plusieurs mois sur Xbox à cause de ces difficultés, en est l'illustration la plus parlante.

Un parc de consoles trop faible pour convaincre ?

Le nerf de la guerre reste le nombre de joueurs potentiels. Et sur ce terrain, l'écart est devenu un gouffre. On compte aujourd'hui 84,4 millions de PS5 dans le monde contre seulement 34,2 millions de Xbox.

Pour un studio, investir dans le portage d'un jeu sur une plateforme représentant une si faible part du marché est un risque financier certain. Fait révélateur, le Steam Deck de Valve, simple PC portable, suscite désormais plus d'intérêt que les machines de Microsoft auprès des créateurs.

Microsoft est-il victime de sa propre stratégie PC ?

L'ironie de la situation est que Microsoft a peut-être trop bien réussi sa transition vers les services. Avec sa stratégie "Xbox Everywhere", incluant le Game Pass sur PC et le cloud gaming, la firme a dilué l'identité même de sa console.

Pourquoi un développeur s'épuiserait-il à optimiser un jeu pour un hardware spécifique si ce dernier est déjà accessible partout ailleurs ? En privilégiant le service au détriment de la machine, Microsoft a lui-même encouragé ce désintérêt progressif des studios tiers pour ses appareils.

On note que les intententions de développement ne grimpent qu'à 40% sur PS5 et Switch 2, contre 80% sur PC, signe que, peut-être, la fin de la guerre entre consoles et PC est en passe de se terminer, et que les consoles de jeu ne représentent plus vraiment l'avenir du jeu vidéo...

Foire Aux Questions (FAQ)

Que révèle l'enquête de la GDC sur les consoles ?

L'enquête montre que le PC est la plateforme reine (80%), suivie par la PS5 (40%) et la Switch 2 (39%). La Xbox est loin derrière avec seulement 20% d'intérêt de la part des développeurs, un chiffre qui la place au niveau des plateformes mobiles.

Quel est le principal problème avec la Xbox Series S ?

Microsoft impose aux développeurs de sortir leurs jeux avec les mêmes fonctionnalités sur la puissante Series X et la plus faible Series S. Cette contrainte de parité technique demande un effort d'optimisation coûteux et complexe qui retarde les sorties.

La guerre des consoles est-elle terminée ?

Si la compétition entre Sony et Nintendo reste vive, la domination écrasante du PC et le déclin de la Xbox suggèrent que la "guerre" traditionnelle des consoles pourrait laisser place à un écosystème dominé par le PC et les services multiplateformes.