L'année 2023 arrive à grands pas et cette fin d'année devrait faire l'impasse sur quelques titres pourtant promis par Microsoft au fil de sa division Xbox cette année.

Interrogé sur YouTube, Phil Spencer, le directeur de la division Xbox a ainsi présenté un mea culpa, admettant ne pas avoir rempli les objectifs fixés en début d'année, notamment au niveau du nombre de sorties prévues sur 2022.

Le sujet du peu d'exclusivités Xbox sorties cette année est revenu sur le tapis et Phil Spencer a déclaré avoir entendu les critiques tout en les trouvant légitimes. Il explique que certes, la crise du Covid a continué de ralentir les processus de développement des jeux, mais que d'autres facteurs sont venus se combiner, mais il assure toutefois que la crise sanitaire ne devrait plus avoir d'impact désormais.

2023 s'annonce chargée

Selon lui, le calendrier de sorties n'est désormais plus impacté par le Covid 19 et l'année 2023 devrait se montrer bien plus prolifique en exclusivités.

Phil Spencer admet que Microsoft a moins de gros jeux à proposer pour les fêtes de fin d'année et c'est une première depuis longtemps... En considérant l'arrivée de quelques blockbusters comme Call of Duty ou God of War Ragnarok, ce que peut proposer l'environnement Xbox apparait comme "un peu léger."

Néanmoins, Phil Spencer rassure : les jeux repoussés à 2023 ne devraient pas souffrir de nouvelles annulations : Starfield et Redfall devraient bien être disponibles dans le courant de l'année prochaine, et l'on peut également mettre une option sur Diablo 4 dont la phase de bêta est déjà en cours.

Avec des dizaines de studios de développement, l'environnement Xbox nous réserve nombre de surprises pour 2023.