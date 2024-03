Il y a quelques mois, xTool faisait appel à sa communauté pour mener différentes sessions de beta test de son environnement logiciel xTool Creative Space en version 2.0

Une nouvelle version majeure qui s'annonce comme une bonne chose tant les nouveautés sont nombreuses et les améliorations au rendez-vous.

Car même si les graveurs et découpeurs laser de xTool sont compatibles avec la référence du marché, Lightburn, certaines fonctionnalités exclusives aux graveurs de la marque ne sont pas toujours prises en compte par les logiciels tiers.

Au fil des derniers mois, on félicitait déjà xTool pour le suivi de son logiciel, différentes mises à jour apportant des améliorations significatives comme le stockage Cloud de 10 projets pour passer d'un PC à l'autre, différentes méthodes de traçage de zone de travail avec le graveur S1 (voir notre test), une meilleure gestion des calques et de l'affichage... Le logiciel s'améliorait sur une base mensuelle en fonction des retours de la communauté.

Pour aller plus loin, xTool planchait néanmoins sur Creative Space v 2.0, la plus grosse évolution du logiciel à date, avec de nombreuses améliorations et l'intégration, c'est dans l'air du temps, de l'intelligence artificielle.

C'est ce 28 mars que la marque a déployé son nouveau logiciel en version stable, qui présente nombre de nouveautés dont ces dernières :

Une nouvelle base de données de matériaux Material EasySet

xTool offre une nouvelle base de données de matériaux avec des préréglages associés. Au total, ce sont plus de 300 matières qui sont référencées et peuvent être automatiquement sélectionnées en fonction de leur composition, épaisseur, couleur . Des préréglages de coupe ou gravure sont automatiquement appliqués.

A cela, on profite désormais de préréglages également pour la gravure bitmap pour l'ensemble des matières référencées. Il aura fallu les retours de plus de 21 personnes sur plus de 6 mois et 20 000 heures de travail pour proposer cette banque de données qui devrait permettre d'obtenir, du premier coup, les résultats optimaux pour la plupart des matériaux.

La fonction Smart Auto-path Planning

Il s'agit d'une nouvelle gestion du cheminement de la tête laser qui propose d'optimiser les temps de gravure et découpe en fonction des motifs.

Concrètement, il s'agit de traiter chaque "ilot" comme une pièce entière et d'optimiser les déplacements de la tête.

Cela offre deux avantages : accélérer le temps de travail, mais également permettre de reprendre une gravure en cas d'erreur ou de coupure. Dans ses tests pour un même motif, xTool avance un temps de 55 secondes pour presque 3 minutes sur un logiciel tiers.

La gestion d'appareils multiples

C'est une fonction que beaucoup demandaient, ou à défaut, la possibilité d'ouvrir XCS en multisession... Il est désormais possible de gérer plusieurs appareils en simultanée depuis xTool Creative Space 2.

Jusqu'ici, il était possible de connecter plusieurs appareils au logiciel, mais impossible de passer de l'un à l'autre sans les déconnecter. Pire encore, impossible de préparer un second travail pendant que la gravure ou découpe se déroulait. L'utilisateur avait beau avoir 2 graveuses, il était limité à une opération sur un seul appareil à la fois.

Désormais, il est possible de connecter tous ses appareils au logiciel et de passer simplement de l'un à l'autre, qu'ils soient en train de travailler ou non et sans interrompre les travaux en cours.

Cela n'a l'air de rien, mais ça change énormément la donne dans le processus de planification des travaux et la gestion de plusieurs machines, un véritable soulagement.

La gestion avancée des SVG et des noeuds

Là encore, c'était une critique de la part des utilisateurs depuis plusieurs versions : la gestion limitée des SVG (images vectorielles) au sein du logiciel.

Il n'était jusqu'ici pas possible de modifier réellement les tracés. Désormais, on profite de l'affichage des segments et des noeuds de raccordement qu'il est possible de modifier en position, en inclinaison ou même en nombre. On pourra plus facilement modifier les tracés pour les adapter à ses besoins, sans avoir à passer par d'autres logiciels. Un vrai bon point.

L'Intelligence artificielle générative

L'IA s'installe dans XCS 2.0 : il suffira de décrire l'image que l'on souhaite pour obtenir un rendu (à l'image de Midjourney ou Dall-E), voire d'appliquer un effet de relief à une image 2D afin de l'optimiser pour la gravure.

La fonction prévisualisation par capture d'écran sur le xTool S1

C'est une fonction réservée au xTool S1 : on pourra désormais prendre une photo de l'espace de travail avec son smartphone ou sa tablette pour positionner avec précision ses calques ou profiter d'une fonction d'autoremplissage.

Le système nécessite une petite préparation avec l'installation de points de référence au fond du laser pour un alignement parfait. Il sera ensuite possible de procéder plus facilement à du print and cut à l'image de ce que propose déjà lightburn sur les lasers dotés d'une caméra.

Enfin, xTool prépare également une nouvelle version majeure de son logiciel déployé sur smartphones. Des programmes bêta sont encore en cours pour faire évoluer XCS mobile et lui permettre de devenir une véritable alternative à la version pour ordinateurs.



Pour rappel, nous avons déjà procédé aux tests complets de 3 appareils de la marque, avec les modèles xTool S1, xTool F1 et xTool D1 Pro, tous nous ayant donné entière satisfaction.