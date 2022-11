La future de gamme de smartphones de références Xiaomi 13 devrait être dévoilée avant la fin de l'année et peu après l'annonce par Qualcomm de son nouveau processeur mobile Snapdragon premium attendu en novembre.

Le leaker OnLeaks dévoile avant l'heure et avec le site CompareDial le design du modèle standard de la série, après avoir déjà montré le prochain Xiaomi 13 Pro. En attendant l'anonce officielle pressentie pour le mois de décembre, le Xiaomi 13 affiche ainsi ses choix esthétiques.

Et, avec des tranches franches et imposantes, ceux-ci semblent résolument se tourner une nouvelle fois vers l'iPhone. Xiaomi est coutumier du fait, pour les smartphones comme pour d'autres produits électroniques.

Un air d'iPhone

Les tranches aluminium et jusqu'au design arrondi des boutons rappellent l'illustre référence ou l'hommage au modèle. Heureusement, d'autres éléments lui donneront son identité propre.

Le dos est par exemple légèrement incurvé au niveau des tranches pour faciliter la préhension et réduire la tension du châssis

Le style du Xiaomi 13 sera donc plutôt "boxy" avec une dalle tactile AMOLED plane de diagonale 6,2 pouces (elle était incurvée sur le Xiaomi 12) à bordures fines et marquée d'un poinçon central pour le capteur photo avant. Le lecteur pour empreintes digitales se trouve sans doute sous l'écran.

Un bloc photo carré

Le smartphone mesurera 8,1 mm d'épaisseur et le dos comprend un bloc photo carré qui rappellera là encore l'iPhone par la disposition en diagonale des capteurs photo principaux.

Le Xiaomi 13 change franchement de style par rapport au Xiaomi 12 et son bloc photo rectangulaire pour se rapprocher des modèles de la marque à la pomme. L'intégration semi-fusionnée du bloc dans la coque est aussi une similarité que seuls le plus petit capteur et le flash étiré viennent contredire.

Le détail des caractéristiques n'est pas connu. Logiquement, le Xiaomi 13 devrait embarquer la puce Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm et offrir de belles quantités de RAM et de stockage, ainsi que Android 13 et la dernière version de la surcouche MIUI.

On pourrait le croiser en Europe dès le début de l'année prochaine. Xiaomi pourra ainsi de nouveau se confronter directement à la série Galaxy S23 de Samsung dont le lancement se profile pour le mois de février 2023.