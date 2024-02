Il n'aura pas fallu longtemps après l'annonce du processeur Snapdragon 8 Gen 3 par Qualcomm pour que le fabricant Xiaomi ne dévoile sa nouvelle série de smartphones de référence Xiaomi 14 dès le mois d'octobre 2023.

Deux modèles, les Xiaomi 14 et Xiaomi 14 Pro, ont été présentés en Chine avec une autre nouveauté importante : une nouvelle surcouche HyperOS venant remplacer MIUI.

Le reste du monde doit patienter jusqu'au lancement des versions internationales et l'attente est bientôt terminée puisque Xiaomi a commencé à évoquer une présentation officielle pour le 25 février prochain, en préambule du salon MWC 2024 de Barcelone.

La série Xiaomi 14 va débarquer à l'international

Le slogan "Lens to Legend" et l'image de fond suggèrent que le fabricant mettra l'accent sur la qualité photo mobile de ses smartphones, aidé de son partenariat avec Leica (ex-partenaire de Huawei).

Et il y aurait une astuce. Pour cet événement, Xiaomi présenterait le Xiaomi 14 mais pas le Xiaomi 14 Pro qui resterait une exclusivité chinoise. A la place, le fabricant devrait lever le voile sur le Xiaomi 14 UItra qui s'annonce encore plus impressionnant.

On pourrait y retrouver le capteur avec ouverture variable du Xiaomi 14 Pro et un ensemble de quatre capteurs 50 mégapixels dans un gros bloc photo à l'arrière, tandis qu'à l'avant, un grand affichage AMOLED de 6,7 pouces profitera d'un rafraîchissement dynamique 120 Hz.

Le Xiaomi 14 Ultra en vedette ?

Outre le processeur premium Snapdragon 8 Gen 3, le Xiaomi 14 Ultra pourrait aller jusqu'à 16 Go de RAM et disposerait d'une batterie de 5500 mAh avec une charge rapide filaire de 120W et sans fil de 50W.

Les dirigeants de Xiaomi ont pour le moment seulement confirmé l'existence du Xiaomi 14 Ultra, sans préciser s'il sera effectivement disponible hors de Chine. Jusqu'à présent, les modèles Ultra restaient plutôt réservés au marché national.

Le mystère demeure donc sur ce qui sera précisément dévoilé à l'occasion de la présentation de la série Xiaomi 14 à la fin du mois de février. Une chose est sûre : la photo mobile y sera mise à l'honneur, avec sans doute également une présentation détaillée de la surcouche HyperOS.