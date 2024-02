La série Xiaomi 14 est particulière pour le fabricant chinois puisqu'elle a permis d'introduire également une nouvelle surcouche HyperOS en remplacement de l'interface MIUI utilisée depuis les débuts de la marque.

Dévoilée initialement en Chine dès fin 2023, elle s'apprête à débarquer en Europe avec la puissance de son processeur mobile Snapdragon 8 Gen 3 et des prestations haut de gamme.

En attendant son annonce officielle le 25 février 2024, en amont de l'ouverture du salon MWC 2024 de Barcelone, le prix européen du smartphone a commencé à fuiter.

Un prix qui ne surprendra pas

Les tarifs annoncés en Chine s'annonçaient assez compétitifs avec des prix (hors taxe) en-dessous de l'équivalent de 700 euros et on pouvait espérer une grille tarifaire certes plus élevée mais restant attractive.

Malheureusement le tarif en fuite fait état d'un prix de 1099 € en version 12 Go de RAM / 512 Go de stockage pour le Xiaomi 14 standard, un peu plus élevé que celui du Xiaomi 13 (999 €n en 8 / 256 Go) l'an dernier et dans la lignée des tarifs pratiqués pour les smartphones haut de gamme en Europe.

La même source venue du site Techmaniacs confirme également que le Xiaomi 14 Pro annoncé en Chine ne sera pas proposé en Europe, ce qui avait pressenti depuis plusieurs semaines.

Positionnement premium, un segment qui résiste

La question du lancement d'un Xiaomi 14 Ultra à la place reste posée mais il s'agira donc d'un modèle positionné encore plus haut, peut-être vers 1500 €, au regard de sa configuration encore plus élevée et de ses quatre capteurs photo de 50 mégapixels avec un module principal à ouverture variable et toujours un partenariat avec Leica.

Le smartphone pourra en outre accueillir jusqu'à 16 Go de RAM et 1 To de stockage interne, avec une variante luxueuse dotée d'un châssis titane. Comme d'autres acteurs du marché, Xiaomi privilégierait l'ultra premium, seul segment qui a maintenu sa croissance dans un secteur globalement à la baisse (mais qui donne quelques signes d'espoir).

Chez Apple, les versions Pro Max de l'iPhone sont celles qui se vendent le plus tandis que Samsung voit le Galaxy S24 Ultra prendre l'ascendant sur les autres versions. Xiaomi devrait suivre une logique similaire, quitte à abandonner une partie du segment premium.