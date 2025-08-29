On démarre avec une présentation du POCO F7 - 12 + 512 Go.

Le POCO F7 s’équipe d’un large écran de 6,83 pouces en résolution 1,5K et du puissant processeur Snapdragon 8s Gen 4. Construit sur une architecture All-Big-Core gravée en 4 nm par TSMC, ce dernier peut grimper jusqu’à 3,21 GHz pour offrir une fluidité sans faille et des performances de pointe, même face aux usages les plus intensifs.

Côté endurance, le smartphone établit un record dans la gamme avec une impressionnante batterie de 6 500 mAh, la plus généreuse jamais intégrée à un modèle POCO.

Enfin, le smartphone intègre Xiaomi HyperAI, développé avec Google : un assistant intelligent doté d’un traitement multimodal capable d’analyser et de combiner voix, texte et images pour une interaction plus naturelle et intuitive.

Retrouvez le POCO F7 (version 12 + 512 Go) en noir, blanc ou argent à 429 € au lieu de 503 € en ce moment sur le site officiel Xiaomi.

Et si vous êtes un nouveau client, un coupon de -20 € est à récupérer sur la page pour une réduction supplémentaire.

Voyons voir encore quelques autres promotions intéressantes proposées actuellement :

Xiaomi 14T - 256 Go Noir à 399 € soit -250 € + 100 € de bonus reprise Orange (6,6" AMOLED 1,5K 144Hz, triple caméra Leica avec capteur principal 50MP, RAM 12 Go, Dimensity 8300-Ultra 8 coeurs jusqu'à 3,35 GHz, IP68, WiFi 6E...)

Et enfin, n'oubliez pas non plus d'aller voir notre top 3 des promos d'aujourd'hui (CMF Watch 3 Pro, aspirateur laveur Dyson WashG1 et clavier HyperX Alloy Origins), les aspirateurs robots et sans fil à prix réduit sur Cdiscount pour la rentrée ou encore la offres de la semaine Fnac / Darty pour la rentrée !