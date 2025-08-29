On démarre avec une présentation du POCO F7 - 12 + 512 Go.

Le POCO F7 s’équipe d’un large écran de 6,83 pouces en résolution 1,5K et du puissant processeur Snapdragon 8s Gen 4. Construit sur une architecture All-Big-Core gravée en 4 nm par TSMC, ce dernier peut grimper jusqu’à 3,21 GHz pour offrir une fluidité sans faille et des performances de pointe, même face aux usages les plus intensifs.

Poco-F7-02

Côté endurance, le smartphone établit un record dans la gamme avec une impressionnante batterie de 6 500 mAh, la plus généreuse jamais intégrée à un modèle POCO.

Enfin, le smartphone intègre Xiaomi HyperAI, développé avec Google : un assistant intelligent doté d’un traitement multimodal capable d’analyser et de combiner voix, texte et images pour une interaction plus naturelle et intuitive.

Retrouvez le POCO F7 (version 12 + 512 Go) en noir, blanc ou argent à 429 € au lieu de 503 € en ce moment sur le site officiel Xiaomi.
Et si vous êtes un nouveau client, un coupon de -20 € est à récupérer sur la page pour une réduction supplémentaire.

 

