On démarre avec une présentation du POCO F7 - 12 + 512 Go.
Le POCO F7 s’équipe d’un large écran de 6,83 pouces en résolution 1,5K et du puissant processeur Snapdragon 8s Gen 4. Construit sur une architecture All-Big-Core gravée en 4 nm par TSMC, ce dernier peut grimper jusqu’à 3,21 GHz pour offrir une fluidité sans faille et des performances de pointe, même face aux usages les plus intensifs.
Côté endurance, le smartphone établit un record dans la gamme avec une impressionnante batterie de 6 500 mAh, la plus généreuse jamais intégrée à un modèle POCO.
Enfin, le smartphone intègre Xiaomi HyperAI, développé avec Google : un assistant intelligent doté d’un traitement multimodal capable d’analyser et de combiner voix, texte et images pour une interaction plus naturelle et intuitive.
Retrouvez le POCO F7 (version 12 + 512 Go) en noir, blanc ou argent à 429 € au lieu de 503 € en ce moment sur le site officiel Xiaomi.
Et si vous êtes un nouveau client, un coupon de -20 € est à récupérer sur la page pour une réduction supplémentaire.
Voyons voir encore quelques autres promotions intéressantes proposées actuellement :
- Xiaomi 14T - 256 Go Noir à 399 € soit -250 € + 100 € de bonus reprise Orange (6,6" AMOLED 1,5K 144Hz, triple caméra Leica avec capteur principal 50MP, RAM 12 Go, Dimensity 8300-Ultra 8 coeurs jusqu'à 3,35 GHz, IP68, WiFi 6E...)
- Clé USB PNY Pro Elite V3 USB 3.2 Gen 2 - 512 Go à 56,99 € soit -13% (jusqu'à 1000 Mo/s en lecture et 800 Mo/s en écriture)
- TV QLED Hisense 65E7Q Pro 4K 2025 - 65" à 649,99 € soit -13% + 15 € offerts en carte cadeau Darty avec le code DARTY450
- Pack Philips Hue Sync Box 2 8K + Ruban LED Philips Hue Lightstrip Gradient 2 m à 301,03 € avec la remise immédiate au panier
- Trottinette électrique Segway-Ninebot F2 Pro E à 399,90 € soit -38% (450W, max 25 km/h, 55 km d'autonomie, roues 10")
- Carte graphique Sapphire Pure AMD Radeon RX 9060 XT 16 Go à 374,61 € (Amazon Allemagne)
- Carte graphique PNY GEFORCE RTX 5070 12 Go OC à 545,99 € avec le code 15DES129 + Borderlands 4 offert
- Carte graphique PNY GEFORCE RTX 5070 Ti 16 Go STD OC à 814,99 € avec le code 15DES129 + Borderlands 4 offert
- Déshumidificateur DeLonghi DDSX225 Tasciugo AriaDry à 283,62 € soit -8% (jusqu’à 25L/24h, surfaces jusqu’à 100 m3, fonction pour le séchage du linge, poignées + roulettes pivotantes, dispositif antigel électronique, 3 vitesses de ventilation ou mode auto)
- Caisson de basses Sonos Sub 4 - Noir à 679 € avec le code 10W3525 (avec 2 haut-parleurs, WiFi 6, compatible enceintes Sonos Arc Ultra / Arc / Beam)
- Paire d'enceintes de bibliothèque sans fil actives Edifier R1700BTs - Boîtier bois à 126,34 € soit -5% (66W RMS, Bluetooth 5.0, DSP et DRC, Soundfield Spatialize...)
- PC portable gaming Asus V3607VM-RP097W à 999,99 € soit -300 € + -20% avec la carte Carrefour (16" WUXGA 1920 x 1200 px, 144Hz, Core 5 210H 8 cœurs jusqu'à 4,8 GHz, RAM 16 Go, SSD 512 Go, Windows 11 Home)
- Liseuse Kobo Clara Colour 6" - 16 Go Noir à 169,99 € + étui offert
