Le groupe Xiaomi a le premier à annoncer une gamme de smartphones dotés du processeur Snapdragon 8 Elite dès la fin du mois d'octobre avec la série Xiaomi 15 et Xiaomi 15 Pro.

Mais comme l'an dernier, la version Pro restera réservée à la Chine tandis que les marchés internationaux verront arriver un modèle Xiaomi 15 Ultra encore plus impressionnant.

A l'approche du salon MWC 2025 de Barcelone, Xiaomi fait déjà les premières présentations avec ce modèle qui viendra se positionner sur un segment ultra premium.

Un appareil photo autant qu'un téléphone portable

Le dirigeant du groupe lève dès à présent le voile sur le Xiaomi 15 Ultra en montrant son dos sous toutes les coutures et en appuyant sur les détails

Avec son immense bloc photo circulaire et une coque en deux tons, on ne saura plus trop si l'on a affaire à un téléphone ou bien à un appareil photo avec son dos texturé de cuir vegan noir qui le rend encore plus beau mais aussi moins glissant. Deux autres variantes seront proposées avec dos uni blanc ou noir.

Et ce d'autant plus que le partenariat avec Leica sera toujours bien présent pour optimiser la calibration des capteurs et l'équilibre des modules en termes de colorimétrie et de balance des blancs.

La partie photo ne devrait pas décevoir avec quatre modules photo à l'arrière :

capteur grand angle Sony LYT-900 et son capteur 1 pouce avec OIS

et son capteur 1 pouce avec OIS capteur ultra grand angle 50 mégapixels

téléobjectif 50 mégapixels avec OIS et zoom optique x3

téléobjectif périscopique 200 mégapixels avec zoom optique x4,3

A l'avant, le Xiaomi 15 Ultra devrait profiter d'un capteur à selfie de 32 mégapixels.

Des caractéristiques relevées

Pour le reste, on attend un grand affichage de 6,73 pouces en résolution 3200 x 1440 pixels avec rafraîchissement adaptatif de 120 Hz et verre protecteur Xiaomi Shield Glass 2.0.

Il embarquera sans surprise le processeur Snapdragon 8 Elite avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. On pourra compter sur une batterie de 5140 mAh avec charge rapide filaire 90W HyperCharge et charge sans fil de 80W (et sans fil inversée de 10W).

Le Xiaomi 15 Ultra sera doté d'Android 15 et de la surcouche HyperOS 2.0 annoncée avec la série de smartphones il y a quelques mois. Lei Jun indique que l'annonce officielle aura lieu le 2 mars 2025 et il ne manque encore que le prix, toujours secret.