Le bal des fuites continue pour Xiaomi. C'est au tour du très attendu Xiaomi 17 Ultra de voir ses secrets exposés, et les nouvelles ne sont pas toutes bonnes pour le portefeuille. Selon le leaker français bien connu MysteryLupin, le prochain fleuron de la marque chinoise s'apprête à franchir un nouveau cap tarifaire sur le Vieux Continent, tout en proposant une fiche technique légèrement revue à la baisse par rapport à sa version d'origine.

À quel tarif faut-il s'attendre pour ce nouveau monstre ?

MysteryLupin a lâché la bombe : le prix de départ serait fixé à 1499 euros en France. C'est une somme conséquente. Cette configuration concernerait le modèle d'entrée de gamme, pourtant déjà bien équipé avec 16 Go de mémoire vive et 512 Go de stockage.

Avec un tel positionnement, Xiaomi ne joue plus dans la même cour. La marque se place désormais en confrontation directe avec les ténors du marché comme Samsung ou Apple, abandonnant son image de constructeur au rapport qualité-prix agressif, du moins sur le segment premium.

Pourquoi la batterie serait-elle moins performante en Europe ?

L'autre point sensible de cette fuite concerne l'autonomie. La version européenne du smartphone embarquerait une batterie de 6000 mAh. Si ce chiffre reste très honorable, il est bien en deçà des 6800 mAh prévus pour le marché chinois.

Cette différence de 800 mAh pourrait se traduire par une perte d'endurance de 10 à 15 %. La raison est souvent technique : les certifications européennes sont plus contraignantes. Reste que pour un client qui débourse près de 1500 euros, l'argument est difficile à avaler.

Quelles sont les autres caractéristiques attendues ?

Au-delà de ces chiffres, le Xiaomi 17 Ultra devrait logiquement intégrer le meilleur de la technologie actuelle. On s'attend à une puce Snapdragon de dernière génération et, surtout, un bloc photo ultra-performant, fruit du partenariat exclusif avec Leica.

Côté design, peu de surprises en vue. Les coloris annoncés pour l'Europe sont classiques : noir, blanc et vert. L'enjeu pour Xiaomi sera donc de convaincre que ces atouts justifient un tarif si élevé, malgré le compromis sur la batterie.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quel est le prix estimé du Xiaomi 17 Ultra en Europe ?

Selon les fuites, le prix de départ pour la version 16 Go de RAM et 512 Go de stockage serait de 1499 €.

La batterie du Xiaomi 17 Ultra sera-t-elle la même partout ?

Non, la version européenne disposerait d'une batterie de 6000 mAh, contre 6800 mAh pour le modèle vendu en Chine, probablement en raison des normes de certification plus strictes.

Quelles sont les couleurs prévues pour le lancement européen ?

Trois couleurs seraient prévues pour l'Europe : noir, blanc et vert.