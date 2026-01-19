Après le succès commercial des modèles Xiaomi 17 Pro, en grande partie dû à leur innovant Magic Back Screen, le constructeur chinois semble décidé à capitaliser sur cet élément différenciant.

Ce véritable pari matériel a permis à la firme de se démarquer face à des concurrents comme l'iPhone 17 Pro. Naturellement, tous les regards sont désormais tournés vers la prochaine génération pour voir si Xiaomi parviendra à transformer l'essai.

Déjà, les premières rumeurs concernant la série Xiaomi 18 commencent à émerger, même si elle n'est pas attendue avant le second semestre.

Vers un « véritable écran IA » au dos du smartphone

Selon les informations relayées par le leaker SmartPikachu, Xiaomi explorerait activement de nouveaux matériaux avancés pour l'écran arrière de sa future gamme.

L'ambition serait de dépasser le simple panneau de notifications pour proposer de véritables écrans IA. Cette évolution suggère une interactivité beaucoup plus riche et une intégration profonde avec le système d'exploitation, faisant de cet ajout plus qu'un simple gadget esthétique.

La spéculation grandit également autour de la démocratisation de cette technologie. Il se murmure que la présence de cet écran dorsal pourrait ne plus être uniquement réservée aux modèles Pro cette année.

L'intégrer à la version standard du Xiaomi 18 représenterait une stratégie commerciale audacieuse pour augmenter les volumes de vente et ancrer cette innovation dans l'identité de la marque.

Des améliorations photographiques également en vue ?

Les innovations ne s'arrêteraient pas à l'affichage. Selon plusieurs sources, Xiaomi préparerait également des améliorations photographiques notables.

La firme évaluerait par exemple la technologie LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor) pour maximiser les performances HDR de ses téléobjectifs périscopiques, un détail technique qui ne manquera pas d'intéresser les passionnés de photographie mobile. Le partenariat avec Leica semble donc bien parti pour être reconduit, promettant une continuité dans la qualité d'image.

D'autres rumeurs, notamment relayées par Digital Chat Station, évoquent un possible passage à de nouveaux capteurs principaux de 200 MP sur certains modèles de la série, en remplacement des capteurs 50 MP actuels.

Bien que la destination exacte de ces capteurs haute résolution reste floue, cela témoigne d'une volonté de ne pas faire de compromis sur la fiche technique. Le smartphone, dont le nom de code serait Madrid, embarquerait logiquement la future puce de Qualcomm, potentiellement le Snapdragon 8 Elite Gen 6.

Un pari matériel qui ne fait pas l'unanimité

Cependant, cette orientation vers un écran dorsal sophistiqué ne fait pas l'unanimité au sein de la communauté technophile. Des voix critiques s'élèvent pour souligner que l'intégration de ce second écran représente un coût matériel non négligeable et occupe un espace précieux à l'intérieur du châssis. Cet arbitrage technique impliquerait forcément certains compromis sur d'autres composants.

Sur divers forums spécialisés, une partie des utilisateurs exprime une préférence pour des améliorations fonctionnelles plus traditionnelles. Une batterie de plus grande capacité, de meilleurs haut-parleurs ou des capteurs photo principaux de plus grande taille sont souvent cités comme des priorités.

Ce débat met en lumière l'éternel dilemme d'ingénierie : trouver le juste équilibre entre nouveauté et utilité fondamentale. L'avenir dira si le pari de Xiaomi s'avère une nouvelle fois payant.