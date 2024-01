Le groupe Xiaomi propose des smartphones pliants depuis plusieurs années avec la série Mix Fold. Les différents modèles s'inspirent du Galaxy Z Fold qui se replie comme un livre mais ne sont jamais allés au-delà des frontières du marché chinois.

A ce modèle, le fabricant devrait ajouter un autre format : le smartphone à clapet. Il serait en effet en train de développer un modèle Xiaomi Mix Flip qui exploitera un style qui a retrouvé un certain succès grâce aux affichages souples, après plusieurs années d'oubli.

Un Mix Flip dopé aux satellites ?

Le Mix Flip pourrait être l'occasion de faire baisser le prix d'entrée vers les smartphones pliants de Xiaomi, comme le Galaxy Z Flip permet de rester au niveau des smartphones haut de gamme chez Samsung.

Les détails sont encore assez floues concernant ce modèle mais un passage par les services de certification chinois a laissé filer un détail croustillant : le Xiaomi Mix Flip serait capable d'assurer des communications avec les satellites.

Le Xiaomi Mix Flip aura-t-il un air de famille avec le Galaxy Z Flip5 de Samsung ?

Ce serait une première pour un smartphone pliant à clapet, même s'il reste à voir par quelle méthode et avec quels satellites l'appareil mobile sera capable de communiquer.

Sera-t-il proposé hors de Chine ?

Xiaomi fait partie des clients potentiels pour la solution Snapdragon Satellite de Qualcomm et le smartphone étant attendu avec un SoC Snapdragon 8 Gen 2 à bord, il est possible que cela la solution retenue, à moins d'avoir choisi une solution propriétaire et une constellation de satellites chinoise, puisqu'on ne sait pas si ce modèle aura une déclinaison internationale.

Toujours est-il que la communication par satellite devrait commencer à s'étendre aux smartphones Android cette année, Android 14 intégrant les briques nécessaires à son support.

Les autres détails de la fiche technique sont encore rares. On suppose que le Mix Flip disposera d'un affichage souple interne poinçonné et d'un grand affichage externe, avec un bloc photo de trois capteurs.