Le fabricant chinois Xiaomi n'a pas été le premier à se lancer sur le segment des smartphones pliants mais il dispose avec la série Mix Fold d'une véritable famille qui s'est raffinée au fil des années.

Le modèle Xiaomi Mix Fold 4 continuera de faire progresser la série en proposant toujours un format se repliant comme un livre et doté d'un affichage externe pour une utilisation même lorsqu'il est refermé.

En attendant une officialisation, le leaker Digital Chat Station évoque les grandes lignes de la fiche technique du futur smartphone en soulignant la présence d'un processeur mobile premium Snapdragon 8 Gen 3 avec jusqu'à 16 Go de RAM et 1 To de stockage.

Plus robuste, meilleure autonomie

Le Xiaomi Mix Fold 4 connaîtrait une révision de son design pour le rendre plus robuste, étanche et doté d'une nouvelle charnière permettant de limiter l'apparition de la pliure centrale.

Xiaomi Mix Fold 3

Le smartphone disposerait d'une batterie de plus grande capacité que le modèle actuel avec une capacité d'au moins 5000 mAh associée à une charge rapide filaire de 100W (contre 4800 mAh et une charge 67W sur le Mix Fold 3).

La partie photo comprendrait un module principal de 50 mégapixels avec ouverture fixe (pas d'ouverture variable comme sur les Xiaomi 14 Pro ou Xiaomi 14 Ultra) et un capteur périscopique pour un zoom puissant, parmi d'autres capteurs, et sans doute toujours avec le partenariat Leica pour optimiser l'expérience photo.

Xiaomi n'en a pas fini avec les smartphones pliants

Attendu avec un poids autour de 230 grammes, il profitera également d'un moteur haptique plus élaboré pour vibrer plus finement. Les smartphones pliants Xiaomi Mix Fold sont généralement annoncés en août et il reste à voir si le Mix Fold 4 suivra le même calendrier ou sera lancé plus tôt (le mois de mai avait été évoqué dans une autre rumeur).

Autre élément inconnu : le Xiaomi Mix Fold 4 est vu comme le premier smartphone pliant de Xiaomi proposé hors du seul marché chinois. Là encore, il faudra attendre une confirmation du fabricant avant de se réjouir. Il a également été question un temps d'un Xiaomi Mix Flip au format clapet mais les informations à son sujet restent rares.