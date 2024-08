Disposer de ses propres processeurs mobiles, c'est aussi pouvoir développer des fonctionnalités spécifiques et les adapter à ses appareils, smartphones comme accessoires.

A côté des solutions standard fournies par des entreprises comme Qualcomm ou MediaTek, au mieux légèrement modulables, qui rendent les smartphones plus ou moins semblables, plusieurs fabricants ont décidé de créer leurs propres puces mobiles.

Elles peuvent être complètement custom comme Apple, Samsung ou Huawei ou bien semi-custom comme le processeur Tensor Gx de Google conçu en partenariat avec Samsung (ce qui pourrait changer pour du full custom avec le Tensor G5 l'an prochain).

Xiaomi se relancerait dans la conception de processeurs mobiles

Le prochain à s'y mettre pour être le groupe chinois Xiaomi. Ce dernier a déjà tenté de lancer ses propres séries de puces mobiles mais l'effort avait été stoppé à l'orée des années 2020 (les vétérans se souviendront peut-être de termes comme Pinecone et Surge).

Puce dédiée Xiaomi Surge C1

Le leaker Yogesh Brar affirme que le fabricant serait de nouveau en train de préparer un processeur mobile pour smartphone et il donne quelques indications sur ses caractéristiques.

Il serait gravé en 4 nm selon le procédé N4P de TSMC et, si l'on ne connaît pas ses caractéristiques CPU et GPU précises, ses performances seraient au niveau du Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm (puce premium de 2022).

Le processeur mobile de Xiaomi serait doté d'un modem 5G fourni par Unisoc (anciennement Spreadtrum), discret (pour l'Occident, au moins) concepteur de puces chinois.

Envie d'indépendance et prise de précautions

La nouvelle puce pourrait être présentée durant le premier semestre 2025 qui sera aussi la fenêtre pour l'annonce de la série de smartphones de référence Xiaomi 15 avec le fleuron Xiaomi 15 Ultra en vedette.

Il reste à voir si la nouvelle stratégie résistera mieux que la précédente. La gamme de puces Surge a fini en composants dédiés tenant plus du coprocesseur et de puces pour le traitement du signal et de l'image (DSP et ISP) que l'on trouve toujours dans les smartphones premium de la marque.

Développer un SoC complet n'est pas une tâche aisée et atteindre des performances premium demande une expertise de long terme mais les tensions géopolitiques fortes entre les Etats-Unis et la Chine peuvent inciter Xiaomi à la prudence, dans la perspective d'un arrêt possible des approvisionnements si la situation devait empirer.