La marque est plus connue pour ses smartphones et ses gadgets connectés mais le groupe Xiaomi s'est aussi lancé récemment dans les véhicules électriques avec une première proposition forte, la gamme de berlines Xiaomi SU7 aux caractéristiques accrocheuses tout en offrant un tarif très agressif.

Xiaomi SU7

Le nouveau véhicule a en point de mire la Tesla Model 3 qu'il veut faire oublier sur un certain nombre de points et le succès semble avoir été au rendez-vous grâce à une grille tarifaire agressive et un effet de préférence nationale, lui permettant d'engranger plus de 100 000 commandes et l'obligeant à adapter la production en conséquence pour y faire face.

Première apparition du futur SUV électrique Xiaomi

Bien préparé pour son entrée sur le marché malgré un contexte très concurrentiel, Xiaomi ne compte pas faire de la figuration et a déjà annoncé vouloir rapidement étoffer sa gamme pour répondre à toutes les attentes.

Credit : Xchuxing

En particulier, la firme entend proposer un premier SUV électrique dès l'an prochain. Et le véhicule semble déjà avoir été repéré en circulation par les médias chinois qui ont diffusé plusieurs photos.

On y voit un véhicule en tenue de camouflage pour masquer les détails de son design mais dont l'allure générale est celle d'un coupé SUV présentant une certaine ressemblance avec les formes de la Ferrari Purosangue, avec toujours un capteur LiDAR placé au-dessus du pare-brise.

Rendez-vous en 2025

Comme la berline SU7, ce modèle pourra proposer un système d'assistance à la conduite avancée (ADAS), en attendant un éventuel mode de conduite autonome plus tard.

Credit : Xchuxing

Hormis une fenêtre de lancement, Xiaomi ne dit encore rien des caractéristiques de son futur modèle qui devrait suivre la même stratégie d'un rapport qualité / prix intéressant, au moins sur son marché local.