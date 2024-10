Durant la pandémie, le CEO Lei Jun de Xiaomi s'est lancé dans le dernier grand projet de sa carrière : lancer une gamme de véhicules électriques de marque Xiaomi.

En moins de quatre ans et avec l'aide de ses partenaires, le groupe chinois a pu annoncer la gamme Xiaomi SU7 et lancer les premiers exemplaires sur le marché chinois en début d'année avec des tarifs attractifs et un concurrent en ligne de mire : Tesla.

Xiaomi déjà proche des 100 000 véhicules livrés

Depuis, le succès semble être au rendez-vous et le groupe est en bonne voie pour atteindre l'objectif de 100 000 véhicules livrés sur 2024. Rien que sur le mois d'octobre, Xiaomi vient d'annoncer avoir assuré la livraison de plus de 20 000 véhicules, portant le total depuis le début de l'année à 75 000 véhicules livrés.

Xiaomi SU7

La combinaison d'un prix bas des véhicules et d'une solide alliance pour les produire fait que Xiaomi est l'une des entreprises les plus rapides à atteindre le seuil des 100 000 véhicules électriques produits.

Le groupe chinois profite de l'immense marché chinois pour grandir très rapidement et prépare de nouvelles propositions pour toucher un plus large public. En attendant un premier SUV électrique l'an prochain, la firme vient de lancer les pré-commandes pour le modèle Xiaomi SU7 Ultra, version luxueuse dont le prix démarre à un peu plus de 100 000 dollars et qui sera commercialisée à partir de mars 2025.

Cap aussi sur le haut de gamme

Dès les premières minutes d'ouverture des réservations, Xiaomi a indiqué avoir reçu 3600 marques d'intérêt, sachant qu'elles sont conditionnées à un dépôt de l'équivalent de 1300 € environ.

L'avenir se présente donc sous de bons auspices et les analystes sont déjà en train de relever la prévision de volume pour 2025 en la faisant passer à 250 000 unités livrées (au lieu de 238 000), rapporte CNBC. Et il n'est pas encore question de ventes hors de Chine...

Tesla Model 3 restylée

Xiaomi, et Lei Jun, ne cachent que Tesla et Elon Musk leur servent d'inspiration...et de concurrence à battre. Les prix plus bas de la SU7 visent à prendre des parts de marché à la Tesla Model 3 en Chine et tout est fait pour se positionner en alternative nationale mais tout aussi pertinente en matière de nouvelles technologies automobiles, des connectivités et du divertissement à bord à la conduite autonome à venir.