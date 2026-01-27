Le marché des traqueurs d'objets, longtemps dominé par les AirTags d'Apple et les Galaxy SmartTags de Samsung, s'apprête à accueillir un nouveau concurrent de taille. Xiaomi, le géant chinois de la tech, est sur le point de lancer son propre appareil.

Les informations, repérées par le leaker Kacper Skrzypek dans le code source d'HyperOS, dessinent le portrait d'un produit ambitieux qui pourrait bien changer la donne.

À quoi ressemblera ce nouveau Xiaomi Tag ?

Les premières images extraites du code ne laissent que peu de place au doute. Le design du traqueur semble fortement inspiré par celui du Galaxy SmartTag 2 de Samsung, avec une forme ovale et une boucle de porte-clés intégrée. Un choix pragmatique qui privilégie clairement la fonctionnalité et une prise en main immédiate.

Plus important encore, deux modèles du Xiaomi Tag seraient prévus. L'un serait équipé de la technologie Bluetooth Low Energy (BLE), tandis que le second, plus premium, intégrerait une puce UWB (Ultra-Wideband) pour une localisation ultra-précise, à l'instar des AirTags d'Apple.

Quelles caractéristiques techniques attendre ?

Sous le capot, les deux versions du traqueur seraient alimentées par une pile bouton CR2032 standard. C'est une bonne nouvelle pour les utilisateurs, car cette pile est facile à trouver et garantit une autonomie conséquente, un critère essentiel pour ce type de gadget que l'on souhaite oublier une fois attaché à ses clés ou son sac.

L'intégration logicielle sera au cœur de l'expérience, directement pilotée par HyperOS. Le traqueur fonctionnera de pair avec l'application « Find Hub » de Xiaomi et potentiellement le réseau « Localiser mon appareil » de Google. Des fonctionnalités de sécurité, comme des alertes anti-pistage non désiré, sont également attendues pour rassurer les utilisateurs.

Quand et où pourra-t-on l'acheter ?

Pour l'instant, les indices convergent vers un lancement initial exclusif au marché chinois. C'est une stratégie habituelle pour la marque, qui lui permet de tester son produit à grande échelle avant un éventuel déploiement international. La patience sera donc de mise pour les consommateurs européens.

Cependant, un déploiement mondial est plus que probable par la suite, même si certaines sources évoquent une attente jusqu'en 2026. L'arrivée d'un acteur comme Xiaomi, connu pour ses prix agressifs, pourrait sérieusement démocratiser ces accessoires et renforcer l'écosystème de localisation Android dans son ensemble.

Foire Aux Questions (FAQ)

Le Xiaomi Tag sera-t-il compatible avec les iPhones ?

Non, tout indique que le Xiaomi Tag sera exclusivement conçu pour l'écosystème Android et plus particulièrement les appareils Xiaomi équipés d'HyperOS pour une expérience optimale.

Quelle est la différence entre la version Bluetooth et UWB ?

La version Bluetooth permet une localisation approximative, efficace à portée limitée, en se basant sur la force du signal. La version UWB offre une localisation directionnelle et de distance très précise, permettant de guider l'utilisateur vers l'objet perdu au centimètre près via une interface de réalité augmentée sur le smartphone.

Quel sera le prix du Xiaomi Tag ?

Aucune information officielle sur le prix n'a fuité. Cependant, en connaissant la stratégie de Xiaomi, on peut s'attendre à un tarif très compétitif, probablement inférieur à celui des AirTags d'Apple et des SmartTags de Samsung pour conquérir rapidement des parts de marché.