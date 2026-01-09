Le constructeur chinois Xpeng accélère son virage vers l'intelligence artificielle, annonçant des essais imminents pour ses robotaxis et le lancement de la production en série de robots humanoïdes d'ici 2026. Une stratégie audacieuse pour se différencier dans un marché automobile chinois en pleine guerre des prix.

Cette transition stratégique, annoncée par son fondateur He Xiaopeng, vise à intégrer en profondeur les capacités de l'intelligence artificielle au cœur de ses produits.

L'enjeu est de taille : survivre et se démarquer dans le plus grand marché automobile du monde, où les marges bénéficiaires sont sous une pression constante.

Un pivot stratégique dicté par la concurrence

Le marché automobile chinois est le théâtre d'une guerre des prix sans merci qui affecte durement la rentabilité des acteurs du secteur. Dans ce contexte, se contenter de vendre du matériel à bas prix n'est plus une option viable pour Xpeng. La société cherche à se différencier par la technologie et l'innovation logicielle, un domaine où les marges sont potentiellement plus élevées.

Cette réorientation n'est pas isolée. D'autres constructeurs chinois, comme Li Auto, investissent également des milliards dans l'IA pour rester compétitifs. La démarche de Xpeng fait écho à celle de Tesla, qui explore aussi les pistes des robotaxis et des robots humanoïdes.

Il s'agit désormais de transformer les véhicules en plateformes technologiques évolutives.

L'IA physique : une vision unifiée pour l'automobile et la robotique

Le concept d'« IA physique » est au cœur de la nouvelle stratégie de l'entreprise. L'idée est que les voitures et les robots partagent une base technologique commune, incluant les capteurs, la puissance de calcul et les logiciels.

Le développement de sa propre puce IA, baptisée « Turing », est un élément central de cette approche intégrée, permettant un meilleur contrôle des coûts et de la chaîne d'approvisionnement.

Concrètement, l'entreprise prévoit de lancer très prochainement des essais en conditions réelles pour ses robotaxis. Plus ambitieux encore, elle vise la production en série de robots humanoïdes pour le second semestre 2026.

Parallèlement, Xpeng a dévoilé des mises à jour logicielles pour quatre de ses modèles de véhicules électriques, avec des fonctionnalités comme la navigation 3D et des alertes de danger avancées.

Entre ambitions technologiques et réalités économiques

Ce virage vers l'IA représente un investissement considérable. Xpeng a d'ailleurs enregistré une perte nette de 380 millions de yuans au troisième trimestre. Le PDG, He Xiaopeng, reste cependant confiant et vise l'équilibre financier d'ici la fin de l'année 2025.

Le pari est que la valeur ajoutée par le logiciel et l'IA permettra de justifier des prix plus élevés et de fidéliser la clientèle.

Cette stratégie comporte des risques, notamment celui d'une phase de recherche et développement coûteuse qui pourrait retarder la rentabilité. Cependant, si elle réussit, elle pourrait positionner Xpeng non seulement comme un constructeur automobile de premier plan, mais aussi comme un partenaire technologique de choix, à l'image de sa collaboration avec Volkswagen.