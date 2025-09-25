C'est une frustration que beaucoup d'utilisateurs de YouTube connaissent : vous arrivez aux dernières secondes cruciales d'une vidéo, et soudain, d'énormes fenêtres de recommandations apparaissent, masquant complètement l'image. Bonne nouvelle, la plateforme a décidé de s'attaquer à ce problème. Dans une annonce officielle, YouTube a confirmé le déploiement de deux mises à jour visant à améliorer l'expérience de visionnage en réduisant le désordre à l'écran.

Adieu les pop-ups de fin de vidéo

La nouveauté la plus importante est l'arrivée d'un bouton « Masquer » (Hide) qui apparaîtra en haut à droite du lecteur. En cliquant dessus, vous pourrez faire disparaître instantanément les suggestions de contenus, aussi appelées "écrans de fin", qui s'affichent avant la conclusion réelle de la vidéo. Cette fonction répond à une plainte de longue date de la communauté. Si vous changez d'avis, un bouton « Afficher » (Show) permettra de les faire réapparaître. Seul bémol : ce réglage n'est pas permanent. Il faudra activer le masquage pour chaque vidéo que vous regardez.

Un bouton "s'abonner" en moins sur ordinateur

Dans un second temps, YouTube fait le ménage sur son interface de bureau. Le bouton « S'abonner » qui apparaît lorsque vous passez votre souris sur le logo en filigrane (watermark) d'une chaîne va être supprimé. La raison est simple : cette fonctionnalité est redondante. Un bouton d'abonnement bien plus visible est déjà présent juste en dessous du lecteur vidéo. Cette suppression vise donc à simplifier l'interface et à éviter les éléments superflus.

Une réponse directe aux plaintes des utilisateurs

Fait assez rare pour être souligné, YouTube admet que ces changements sont une réponse directe aux retours de sa communauté. « Les spectateurs nous ont dit qu'ils voulaient des options pour minimiser les distractions sur les vidéos et pour qu'il soit plus facile de se concentrer sur le contenu qu'ils regardent », a expliqué l'équipe de la plateforme. Après des années de critiques sur l'augmentation des publicités et des interruptions, cette décision est un pas bienvenu dans la direction des utilisateurs.

Quel impact pour les créateurs de contenu ?

YouTube se veut rassurant envers les créateurs, qui pourraient craindre une baisse de leur visibilité. Selon les données internes de la plateforme, l'impact de ces changements devrait être minime :

Une expérience menée de mars à juillet 2025 a montré que la possibilité de masquer les écrans de fin n'a entraîné qu'une baisse de moins de 1,5 % des vues provenant de ces recommandations.





des vues provenant de ces recommandations. L'analyse du bouton d'abonnement sur le filigrane a révélé qu'il était responsable de moins de 0,05 % de tous les abonnements à une chaîne.

Les créateurs pourront toujours ajouter des écrans de fin et des filigranes à leurs vidéos. Le changement vise simplement à donner plus de contrôle au spectateur.