Dans une nouvelle série de vidéos intitulée "Windows 2030 Vision", Microsoft commence à lever le voile sur l'avenir de son système d'exploitation. David Weston, un des vice-présidents de l'entreprise, y dessine un futur où l'interaction homme-machine est radicalement transformée. Selon lui, « le monde de la souris et du clavier semblera aussi étranger [aux futures générations] que l'est MS-DOS pour la Gen Z ». Une déclaration qui annonce un changement de paradigme majeur.

Un système d'exploitation qui voit et qui entend

La vision de Microsoft pour 2030 est celle d'un ordinateur doté de sens. « L'ordinateur sera capable de voir ce que nous voyons, d'entendre ce que nous entendons, et nous pourrons lui parler pour lui demander de faire des choses beaucoup plus sophistiquées », explique David Weston. Cette approche "multimodale" s'appuie sur des technologies déjà en cours de déploiement, comme Copilot Vision qui permet à l'IA d'analyser le contenu affiché à l'écran. L'objectif est de passer d'une série de commandes manuelles à une conversation naturelle avec sa machine.

L'ère de l'IA "agentique" : Copilot devient Windows

Le concept clé de cette transformation est l'IA "agentique". Il ne s'agit plus d'une IA qui réagit simplement à une requête, mais d'un système proactif qui anticipe les besoins de l'utilisateur. Cet agent intelligent sera capable d'orchestrer des tâches complexes sur plusieurs applications, sans intervention manuelle. La finalité n'est plus d'avoir Copilot comme une application dans Windows, mais que Copilot devienne Windows. L'IA ne serait plus un outil que l'on sollicite, mais le cœur même de l'expérience utilisateur.

Une transformation déjà en cours de prototypage

Cette vision n'est pas qu'une simple projection. Elle s'inscrit dans une stratégie déjà évoquée par le PDG Satya Nadella et lors d'événements comme Build 2023. Plus concrètement, les sources révèlent qu'un projet secret est actuellement en cours chez Microsoft pour développer des prototypes fonctionnels de cette nouvelle interface. Des fonctionnalités publiques, comme le récent "Copilot Mode" du navigateur Edge, pourraient d'ailleurs servir de terrain d'expérimentation pour tester certaines de ces technologies auprès d'un large public.

Une vision à long terme, pas pour demain

Il est important de préciser que ce bouleversement ne se fera pas du jour au lendemain. Il s'agit d'une vision à l'horizon 2030, et il est peu probable que la prochaine version de Windows, Windows 12, intègre immédiatement l'ensemble de ces changements. La transition sera progressive. Le clavier et la souris ne disparaîtront pas subitement, surtout pour les utilisateurs avancés, mais la voix et les autres formes d'interaction naturelle sont appelées à prendre une place de plus en plus centrale. Cette évolution soulève également des défis, notamment en matière de sécurité face à l'informatique quantique et de respect de la vie privée, des points sur lesquels Microsoft assure déjà travailler.