L'attente était immense, elle est désormais concrète. Nintendo et Sony Pictures ont officiellement démarré le tournage du film live-action The Legend of Zelda.

Pour marquer le coup, les studios ont publié ce lundi 17 novembre les premières images des deux héros, Link et Zelda, en costumes complets. Les photos, partagées sur l'application Nintendo Today! puis sur Twitter, ont été prises en Nouvelle-Zélande et confirment le casting annoncé en juillet 2025 : Bo Bragason incarnera la princesse et Benjamin Evan Ainsworth le héros d'Hyrule.

À quoi ressemblent les costumes de Link et Zelda ?

Les premières images sont fidèles à l'esprit des jeux. Benjamin Evan Ainsworth (Link) porte une tunique vert foncé sur une chemise crème, un look qui rappelle fortement son design dans The Legend of Zelda: Twilight Princess.

This is Miyamoto. Filming is underway for the live-action film of The Legend of Zelda in a lush, natural setting, with Bo Bragason-san who will play Zelda and Benjamin Evan Ainsworth-san who will play Link (1/2). pic.twitter.com/fbadNgaDqY — 任天堂株式会社 (@Nintendo) November 17, 2025

De son côté, Bo Bragason (Zelda) arbore une robe bleue et des tresses, une esthétique très proche de son incarnation dans Breath of the Wild. Les incontournables oreilles Hyliennes sont bien présentes sur les deux acteurs.

Qui pilote ce projet et quand sortira-t-il ?

C'est Wes Ball, connu pour la trilogie Le Labyrinthe et La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume, qui est à la réalisation. Shigeru Miyamoto de Nintendo est également producteur.

Miyamoto a confirmé que le tournage se déroulait << dans un cadre naturel et luxuriant >>. Le film est une collaboration majeure entre Nintendo et Sony Pictures, marquant la prochaine grande étape de Nintendo au cinéma après le succès colossal de Super Mario Bros. Movie. La date de sortie est cependant encore lointaine : le film Zelda est prévu pour le 7 mai 2027.

Quel est l'enjeu pour Nintendo et Sony ?

L'enjeu est simple : créer la prochaine grande franchise de fantasy au cinéma. Avec Le Seigneur des Anneaux cantonné à la TV (malgré The Hunt for Gollum), il y a une place à prendre.

L'univers de Zelda a toute la mythologie, les créatures et l'ampleur nécessaires pour une épopée au grand écran. Le réalisateur Wes Ball a d'ailleurs déclaré vouloir créer un << Miyazaki en live-action >>, et le tournage en Nouvelle-Zélande évoque inévitablement l'ambition des films de Peter Jackson.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qui sont les acteurs qui jouent Link et Zelda ?

Link est joué par le jeune acteur anglais Benjamin Evan Ainsworth (la voix de Pinocchio en live-action, The Haunting of Bly Manor). Zelda est jouée par l'actrice anglaise Bo Bragason (Renegade Nell, The Radleys).

Le film adaptera-t-il un jeu en particulier ?

L'intrigue est secrète. Cependant, les costumes suggèrent un mélange d'inspirations, notamment Twilight Princess pour Link et Breath of the Wild pour Zelda.

Ganon sera-t-il dans le film ?

Aucune information n'a été donnée sur la présence (pourtant probable) de Ganon, ni sur l'acteur qui pourrait l'incarner.