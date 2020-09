Airbus dévoile trois concepts d'avion ZEROe zéro émission grâce à l'hydrogène

Les constructeurs d'avion ne sont pas à la fête avec la crise sanitaire qui a broyé le secteur du transport aérien (au moins de passagers) et, avant cela, le groupe Airbus avait dû reconnaître l'échec commercial de l'Airbus A380, géant des airs trop ambitieux.

Si les perspectives restent sombres, la firme veut aller de l'avant et présente trois concepts d'avions de ligne zéro émission en remplaçant le kérosène par l'hydrogène.

La filière hydrogène est l'une des technologies soutenues pour sortir de l'ère des énergies fossiles et de leur pollution et elle pourrait constituer une solution alternative pour les avions de la prochaine décennie.

Airbus table en effet sur un début de mise en service à partir de 2035 et dévoile trois concepts ZEROe avec un moteur alimenté à l'hydrogène répondant à différents besoins en terme de nombre de passagers embarqués et de portée.

Le premier reprend le design actuel des avions de ligne mais avec des ailes étirées portant des réacteurs modifiés et intégrant des réservoirs d'hydrogène liquide. Il sera capable d'embarquer 120 à 200 passagers avec une portée de 2000 miles nautiques (3700 km environ).

Le deuxième est un modèle à hélices pouvant embarquer 100 passagers et capable de dépasser les 1000 miles nautiques (1850 km environ). Il est donc pensé pour les liaisons courtes.

Enfin, le troisième et le plus radical tient de l'aile volante avec la capacité d'embarquer jusqu'à 200 passagers grâce à un espace interne modulaire permis par la fusion de l'aile et du fuselage.

Ces trois avions ZEROe n'émettront donc pas d'émissions de gaz polluants mais leur concrétisation dépendra aussi fortement de la capacité des aéroports à mettre en place une infrastructure permettant l'acheminement et le stockage de grandes quantités d'hydrogène.

Airbus appelle donc à une action du gouvernement pour orienter les investissements en ce sens et bâtir une feuille de route commune qui permettra l'émergence d'une aviation commerciale non polluante.