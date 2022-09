Prime gaming : les jeux vidéo gratuits d'octobre

Le mois dernier, Amazon proposait déjà une jolie sélection de jeux gratuits auprès de ses membres Prime via sa plateforme Amazon Gaming. Pour ce mois d'octobre, la plateforme affiche une certaine continuité.

Rappelons qu'en septembre, Amazon offrait Assassin's Creed Origins, Middle-earth Shadow of Mordor GOTY, Defend the Rook, Fottball Manager 2022 ainsi que ce Dig. Si vous n'avez pas encore récupéré ces titres, vous avez encore quelques jours pour le faire via la page dédiée Amazon Prime Gaming.

Pour octobre, Amazon propose de continuer l'aventure vidéoludique dans l'univers du seigneur des anneaux puisque l'on pourra mettre la main sur La Terre du Milieu L'ombre de la Guerre.

Quelques gros titres se glissent également dans la sélection comme Fallout 76 (avec la mise en avant de l'extension gratuite The Pitt). Voici la liste complète des titres qui seront proposés le mois prochain :

Fallout 76 – 25 ans se sont écoulés depuis le bombardement, lorsque vous et les autres résidents de l'abri découvrez une Amérique post-nucléaire. Explorez des Terres désolées dans cet ajout multijoueur à la saga Fallout.

Total War: Warhammer II – Plongez-vous dans une campagne à couper le souffle, constituée d'exploration, d'expansion et de conquête à travers le Nouveau Monde. Choisissez parmi quatre factions uniques et variées, puis menez la guerre à votre manière, en vous embarquant dans une campagne de conquête dans le but de sauver ou de détruire un monde fantastique vaste et éclatant.

Middle-earth: Shadow of War – Découvrez le monde magique de la Terre du Milieu. Forgez un nouvel Anneau de Pouvoir, prenez le contrôle des forteresses et dominez le Mordor avec votre armée orque personnelle dans La Terre du Milieu™ : L'Ombre de la Guerre™.

Glass Masquerade: Origins – Explorez ce jeu de puzzle artistique inspiré de l'Art Déco et des artisans de vitraux du 20ème siècle. Associez des fragments en verre cachés pour dévoiler les horloges et les thèmes exposés par les différentes cultures du monde à l’Exposition Internationale des Temps.

LOOM – Explorez l’âge des guildes et incarnez Bobbin, un jeune garçon, alors qu’il découvre les mystères de ce pouvoir étrange qui a plongé les tisserands dans l’oubli. Les forgerons, les bergers et les clercs ont tissé leur savoir dans le tissu même de la réalité, et c'est maintenant à Bobbin de sauver sa guilde et l’univers de cette catastrophe.

Hero’s Hour – Un RPG stratégique rapide au tour par tour avec des combats en temps réel. Développez vos villes et vos armées, faites progresser vos héros pour gagner sorts et compétences, explorez des cartes à génération procédurale tout en envahissant les terres de l'ennemi avant qu'il ne s'en prenne à vous.

Horace – Développé par deux personnes seulement, Horace offre 15 heures de jeu de plates-formes captivant et repousse les limites du genre avec une narration poignante et des références de culture populaire décalées qui donneront un sourire nostalgique aux joueurs. Un jeu créé par et pour des passionnés de jeux vidéo !

Et comme toujours, cela s'accompagnera d'une foule de contenus et avantages pour différents jeux, la liste complète étant disponible à cette adresse.

Pour profiter de ces jeux gratuits, il suffit d'être membre du service Amazon Prime qui propose également l'accès aux ventes flash sur le site, des opérations spéciales, la livraison et retours gratuits ainsi que l'accès à la SVOD Amazon Video, et une sélection d'ebooks.