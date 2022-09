Assassin's Creed Jade : cap sur la Chine avec une première vidéo sur mobile

Ubisoft cherche toujours la formule idéale pour tirer le plus profit de sa franchise Assassin's Creed.

Assassin's Creed : cap vers la Chine !

La franchise a affiché un déclin depuis Origins, avec un meilleur accueil pour Odyssey... Ubisoft choisissait alors de ralentir le rythme des sorties et réalisait une belle performance avec Assassin's Creed Valhalla et ses aventures nordiques...

Toutefois, il semble que l'éditeur souhaite désormais multiplier les sorties à en croire le déluge d'annonces réalisées lors de l'Ubisoft Forward. L'éditeur va inonder les consoles et le mobile avec plusieurs Assassin's Creed. De la manette, on passera à un contrôle du bout des doigts avec Assassin's Creed Jade, un titre prévu exclusivement sur Android et iOS, et donc sur smartphone et tablettes.

Créez votre propre personnage et parcourez la Chine ancienne dans le prochain jeu mobile en mode ouvert d'Assassin's Creed Codename : Jade.

Ubisoft a évoqué rapidement son titre free-to-play, expliquant qu'il amènera les joueurs à vivre des aventures en Chine. C'est plutôt une bonne nouvelle puisque les fans appellent depuis des années à voir un épisode de la saga s'inviter en Asie et au Japon. Pour le Japon, il faudra attendre Assassin's Creed Red toutefois.

Les studios d'Ubisoft avaient déjà porté l'univers de la franchise en Chine avec Assassin's Creed Chronicles et les aventures de Shao Jun situées au XVIe siècle. Pour Assassin's Creed Jade, on évoque une période bien différente : 215 av. J.-C. et chose étonnante pour un jeu mobile : le jeu vidéo proposera bien un monde ouvert comme les autres épisodes proposés traditionnellement sur PC, Xbox et PlayStation.

Free-to-Play, mais contenu premium

Ubisoft voit les choses en grand : pas question d'en rester aux adaptations mobiles minimalistes, Assassin's Creed Jade sera un jeu gratuit, mais digne d'un titre premium. Le gameplay s'annonce comparable aux autres opus.

L'éditeur indique que son open world est vaste et qu'il a été spécifiquement pensé pour être joué en tactile et sur de petits écrans même s'il sera possible d'en profiter avec une manette compatible. On retrouvera donc du Parkour, des assassinats, des combats parfois assez corsés...

Free to Play oblige, le financement du titre se fera via les microtransactions et Ubisoft a tout prévu avec un fort niveau de personnalisation des personnages : vêtements, équipements, accessoires... Ubisoft évoque la possibilité de créer son propre assassin.

La date de sortie n'a pas encore été révélée pour le moment, elle pourrait ne pas intervenir avant le début de l'année 2023.