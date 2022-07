AMD Epyc 9664 : qu'attendre du processeur premium de Genoa en Zen 4 ?

La famille Genoa représentera la quatrième génération de processeurs AMD Epyc pour serveurs. Son plus haut membre sera le modèle Epyc 9669 et il profitera de l'architecture Zen 4.

AMD prépare une nouvelle famille de processeurs Epyc pour serveurs et cette quatrième génération profitera de l'architecture Zen 4 avec gravure en 5 nm. Portant le nom de code Genoa, elle aura toujours pour mission de prendre des parts de marché au leader Intel.

Les processeurs Epyc actuels se retrouvant au coeur des supercalculateurs les plus puissants au monde, l'arrivée d'une nouvelle gamme encore plus performante ne passera donc pas inaperçue.

Un Epyc 9664 de 96 coeurs Zen 4

En attendant la présentation officielle des Epyc 9000 qui se fera avant la fin de l'année, le leaker YuuKi_AnS fournit des détails sur le membre le plus puissant des Epyc Genoa. Il s'agira du processeur Epyc 9664 armé de 96 coeurs / 192 threads exploitant un nouveau socket SP5.

Socket SP5

En comparaison, les actuels processeurs Epyc Milan-X s'arrêtent à 64 coeurs / 128 threads. Les caches combinés iront jusqu'à 480 Mo (dont 384 Mo de cache L3) pour Genoa, contre 288 Mo pour Milan-X.

Il devrait offrir une cadence de 2,25 GHz en base et jusqu'à 3,8 GHz en boost (300 MHz de plus que les actuels Epyc Milan-X) pour un TDP estimé à 400W (et jusqu'à 700W en crête). On sait également que la famille Genoa supportera de la RAM DDR5-5200 et jusqu'à 128 lignes PCIe Gen 5 par CPU.